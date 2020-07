Le shopping au Luxembourg repart à la hausse

Selon Eurostat, le secteur du commerce a bondi de près de 29% durant le mois de mai 2020. Pas de doute : la levée progressive des mesures de confinement a été marquée par une augmentation de la consommation.

Eddy RENAULD Selon Eurostat, le secteur du commerce a bondi de près de 29% durant le mois de mai 2020. Pas de doute : la levée progressive des mesures de confinement a été marquée par une augmentation de la consommation.

Entre les mois d'avril et mai 2020, le volume des ventes du commerce de détail aura progressé de 16,4% dans l'Union européenne selon le dernier rapport publié en début de semaine par Eurostat. Le déconfinement progressif de l'Europe a donc influencé directement sur le nombre de transactions au sein des différents Etats.

Et le Luxembourg n'est pas en reste. Ainsi, selon l'office statistique de l'UE, le Grand-Duché présente même la hausse la plus forte avec +28,6% devant la France (+25,6%) et l'Autriche (+23,3%).

Les ventes dans le commerce s'effondrent Conséquence directe du confinement mis en place un peu partout en Europe, l'activité enregistrée en avril au sein de l'UE recule fortement, indique jeudi Eurostat. Le Luxembourg n'échappe pas à ce marasme et affiche l'une des chutes les plus importantes, avec un recul près de 25%.

A l'échelle de l'Union, ce sont principalement les carburants (+31,9%) ainsi que les produits non-alimentaires (+30,2%) dont les appareils d'électro-ménagers et les meubles, qui sont marqués par cette hausse. A noter également le formidable boum des achats de textile, dans l'habillement et les chaussures: +130,7% entre les mois d'avril et mai. A croire que certains ont rattrapé le temps perdu dans les boutiques...

La réouverture des magasins n'est évidemment pas étrangère à cette recrudescence de la consommation, tout comme celle des bars et restaurants. «Les gens ont retrouvé l'envie d'achat et leur moral a augmenté, ils se montrent plus optimistes sur les finances des ménages» estime ainsi la Banque centrale du Luxembourg tel que le rapporte Luxembourg Times.

Si la tendance est à la hausse pour le Luxembourg en comparaison avec les chiffres du mois dernier, la situation est plus problématique si l'on se réfère aux données d'il y a douze mois. Avec une chute pour le Grand-Duché de -19,7% sur un an.

Selon Eurostat, les plus fortes baisses du volume des ventes du commerce de détail ont été enregistrées en Bulgarie (-20,4%), au Luxembourg donc et en Espagne (-17,9%) alors que la moyenne générale de l'UE est de -4,2%. A l'opposée, les hausses les plus marquées ont été observées en Allemagne (+7,2%), au Danemark (+6,6%) et en Autriche (+4,8%).

A titre indicatif, entre mai 2019 et mai 2020, le volume des ventes dans la zone euro a diminué de 24,3% pour les carburants et de 6,9% pour les produits non-alimentaires. Par contre, les achats dans le le secteur de l'alimentation, des boissons et du tabac ont augmenté, eux, de 4,9%.



