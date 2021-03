Avec une hausse moyenne de 20% du chiffre d'affaires, les membres de la Fédération luxembourgeoise de l'ameublement semblent ne craindre personne. Pas même la concurrence en ligne.

Le secteur du meuble ne connaît pas la crise

Contrairement à l'Horeca, le covid a tout d'une success story pour les marchands de meubles. Le confinement et les restrictions sanitaires ont suscité un véritable engouement autour de l'ameublement, au point que le secteur enregistre une hausse moyenne de 20% de son chiffre d'affaires en 2020, à en croire Jean-Pierre Thill.

«Cela s'explique en partie par le fait que les gens passent beaucoup de temps chez eux depuis la pandémie et se sont équipés de nouveaux meubles», indique le vice-président de la Fédération luxembourgeoise de l'ameublement (Fedam). Privés de vacances, les résidents ont alors consacré leur temps et une partie de leur revenus à la rénovation de leur intérieur. Une tendance visible de part et «d'autre de la frontière» selon le représentant des personnels du secteur.



Le secteur bénéficie également des sites d'ameublement en ligne. Loin de représenter une concurrence, ces enseignes virtuelles permettent aux clients de se renseigner pour mieux concrétiser leur achat en magasin. «Pour les meubles, le toucher et la sensation sont encore indispensables pour de nombreux acheteurs», détaille Jean-Pierre Thill. Conjuguées à des conseils personnalisés sur place, les recherches en ligne en amont faciliteraient même le travail des vendeurs. «Auparavant, ils pouvaient venir trois ou quatre fois, aujourd'hui ils viennent au maximum deux fois et le travail est terminé», estime l'expert en ameublement.

Revers de la médaille: les délais de livraison ont doublé, passant de huit semaines avant la crise sanitaire, à 14 voire 16 semaines d'attente. La faute à la «pénurie de certaines matières», et au «ralentissement des chaînes d'approvisionnement», note le représentant du secteur.

Pas de quoi décourager le vice-président de la Fedam, qui mise sur le Festival du meuble pour transformer l'essai. Comme l'Autofestival, l'édition de printemps est prolongée d'une semaine, s'étalant jusqu'au 27 mars, pour mieux répartir le flux de clients. S'incarnant dans 22 enseignes, le festival est l'occasion de faire des affaires. Un concours est également organisé, mettant en jeu des bons d'achat pouvant aller jusqu'à 2.000 euros. Les magasins participants seront également ouverts les dimanches 14 et 21 mars.

