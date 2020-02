Taux d'intérêt très faibles, augmentation des frais, bourses mondiales instables : les 130 banques du Luxembourg ont été impactées différemment à ces changements. Les banques de détail s'en tirent le mieux au final, estime le Statec.

Le secteur bancaire redevable aux fonds d'investissement

Patrick JACQUEMOT

Le monde de la finance n'a jamais été une mer calme. Mais depuis quelque temps, au Luxembourg, ce secteur pilier de l'économie tangue. Plans sociaux, fermeture d'agences, fusions, établissements délocalisant leur activité ont fait leur apparition dans l'actualité. Ce jeudi, le Statec s'est intéressé lui à la création de richesses apportée par les quelque 130 banques encore en activité. Occasion d'apprendre que la valeur ajoutée bancaire (VAB), en 2018, représentait près de 13% du PIB national. Soit de l'ordre de 8.209 millions d'euros.

Tout n'irait donc pas si mal? «Il faut relativiser l'état de santé du secteur», répond Pauline Perray, économiste à l'office des statistiques. En effet, selon les domaines d'activités des établissements, les situations sont loin d'être comparables depuis 2016 avec la baisse des taux d'intérêts, des marchés boursiers incertains et des incertitudes sur les économies mondiales. «Très clairement, entre 2015 et 2018, ce sont les banques de détail qui ont le mieux su tirer leur épingle du jeu.

Ainsi, pour ces banques spécialisées dans les crédits et dépôts destinés aux ménages et aux entreprises, la valeur ajoutée bancaire a progressé de 49% sur quatre années. Une situation qui s'explique notamment par la large attribution de prêts aux ménages ces dernières années; la demande d'emprunts étant rendue plus attractive en raison de la chute des taux d'intérêt.

C'est quoi la VAB? La valeur ajoutée bancaire est la différence entre la production des établissements de crédit (commissions, services d'intermédiation principalement) et leur consommation intermédiaire (commissions versées et frais généraux).

Dans le même temps, à l'autre bout de l'échelle, les banques privées ont vu leur VAB chuter de près de 59%. «Il faut aussi souligner les bonnes performances des banques dépositaires, dont l'activité principale repose sur la gestion des fonds d'investissement ou des OPCVM», souligne également Pauline Perray.

«Un intérêt commun pour la Place d'attirer les meilleurs» Alors que le secteur financier reste le principal pilier de l'économie, la question de son attractivité reste au centre des discussions. Pour l'Aleba, principal syndicat de la Place, la nouvelle convention collective doit garantir cette situation, même si «certaines ambiguïtés» demeurent.

Ainsi, dans le pays leader européen des fonds d'investissement (plus de 4.300 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans des fonds) , ces banques dépositaires ont vu leur valeur ajoutée bancaire progresser de 28%. Une performance d'autant plus remarquable que de 2015 à 2018, le secteur a vu ses frais généraux augmenter de façon substantielle soit pour la mise en œuvre d'outils de digitalisation, soit pour l'adaptation aux nouvelles normes de gestion et de confidentialité.

La finance d'entreprise difficile à classer

De leur côté, les banques dont la finance aux entreprises étrangères reste la majeure partie d'activité ont elles aussi réussi à progresser, côté VAB (+6% sur la période étudiée), mais avec des évolutions toutefois très contrastées au sein du groupe.



«Toutefois, il serait difficile de tirer de quelconque conclusion sur leurs performances en analysant la seule valeur ajoutée bancaire», tempère la spécialiste. En effet, 44% de leurs revenus n'entrent pas en compte dans le calcul de la VAB (notamment les revenus en opération de change ou les dividendes perçus).