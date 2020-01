Plus de 55.000 nouveaux véhicules ont été enregistrés au Luxembourg en 2019. Soit quatre pourcents de plus que l'année précédente, confirmant la bonne santé du marché grand-ducal.

Le secteur automobile fête un nouveau record

(jt) - L'année écoulée a marqué un nouveau record pour l'industrie automobile nationale. Avec plus de 55.000 nouvelles voitures enregistrées dans le pays en 2019, le chiffre atteint un nouveau sommet, à en croire les chiffres de la Société nationale du contrôle technique. Les précédents records avaient été enregistrés en 2017 puis en 2018, avec des chiffres frôlant les 53.000 nouveaux véhicules.

Les constructeurs les plus populaires parmi les acheteurs luxembourgeois de véhicules sont les marques allemandes Volkswagen (6.643 véhicules), Mercedes (5.058) et BMW (4.856).

La prime à l'électromobilité prolongée d'un an La subvention de l'État prévue pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables immatriculés en 2019 sera encore d'application en 2020.

Les véhicules à propulsion électrique trouvent également de plus en plus preneur. L'année passée, 461 voitures de la marque Tesla ont ainsi été immatriculées au Grand-Duché, soit cinq fois plus qu'en 2018.

Selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement publié en avril 2019, les consommateurs luxembourgeois privilégient les voitures lourdes et puissantes, comme les SUV ou les véhicules tout-terrain. Conséquence logique, avec 127 g/km, les véhicules immatriculés au Luxembourg sont également dans le haut du tableau en termes d'émission moyenne de CO2.

Pour rappel, la 56ème édition de l'Autofestival aura lieu du 25 janvier au 3 février chez les garages participants. L'événement est devenu un moteur des ventes de véhicules dans le pays.