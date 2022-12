Les travailleurs au Luxembourg sont les mieux rémunérés en Europe, selon les derniers chiffres fournis par Eurostat.

Économie 2 min.

Selon Eurostat

Le salaire est de loin le plus élevé au Luxembourg

Mélodie MOUZON Les travailleurs au Luxembourg sont les mieux rémunérés en Europe, selon les derniers chiffres fournis par Eurostat.

Environ 6.000 euros par mois. C'est ce que gagnaient en moyenne l'an dernier les travailleurs à temps plein au Luxembourg, selon des chiffres d'Eurostat, l'office de statistiques européen. Soit 72.200 euros par an. Un montant qui place le pays largement en tête en Europe. Il devance donc de loin le Danemark (63.300 euros) et l'Irlande (50.300 euros).

Une augmentation de salaire en vue pour les fonctionnaires Gouvernement et syndicat se sont mis d'accord sur un nouvel accord salarial. Ce dernier entre en vigueur pour une durée de deux ans et contient notamment une augmentation du point indiciaire.

Il faut remonter plus loin dans le classement pour retrouver les pays voisins du Grand-Duché. En Belgique, les travailleurs gagnent en moyenne 48.700 euros par an, 44.400 euros en Allemagne et 40.000 euros en France. La moyenne européenne, elle, se situe à 33.500 euros. C'est en Bulgarie que les salaires moyens sont les plus, avec 10.300 euros par an.

Le Luxembourg propose non seulement le salaire moyen le plus attractif d'Europe mais aussi le salaire minimum le plus élevé d'Europe. Celui-ci va d'ailleurs augmenter dès janvier 2023 (voir ci-dessous).

Qu'est-ce qui explique que le Luxembourg détrône d'aussi loin tous les pays européens en matière salariale? Le temps de travail notamment. Alors qu'un temps plein en France équivaut à 35 heures par semaine et à 38 heures par semaine en Belgique, il est de 40 heures au Luxembourg.

Des revenus tirés vers le haut

Le Grand-Duché dispose aussi d'une Place financière forte qui représente environ 11% des emplois du pays. Ces emplois, plus hautement qualifiés, tout comme ceux de l'administration, tirent inévitablement les revenus vers le haut.

Le salaire social minimum va augmenter Ce mardi, la Chambre a voté le projet de loi qui rehausse de 3,2% au 1er janvier 2023 le salaire social minimum. Une mesure qui était inscrite dans l'accord tripartite de septembre dernier. Ce nouveau salaire minimum passera à 2.387,40 euros pour le non-qualifié (soit +74,02 euros par mois) et à 2.864,88 euros pour le qualifié (soit +88,83 euros par mois). Le salaire social minimum à 80% pour les jeunes travailleurs de 17 à 18 ans s'élèvera quant à lui à 1.909,92 euros et celui à 75% pour les jeunes travailleurs de 15 à 17 ans à 1.790,55 euros. Ce montant fait du Luxembourg le pays qui a le meilleur salaire de base en Europe. Devant la Belgique (1.842,28€) et l'Irlande (1774,50€).



Ce très bon score doit cependant être relativisé. Ainsi, le Statec a calculé qu'en 2021, le niveau de vie médian atteignait 3.628 euros par mois, pour un seuil de pauvreté fixé à 2.177 euros par mois. 19,2% de la population luxembourgeoise vit dans une situation de pauvreté.

Cette rémunération élevée cache aussi des inquiétudes grandissantes. Selon le dernier Politmonitor, 43% des Luxembourgeois disent devoir se limiter financièrement. Cette proportion monte à 50% dans le cas de personnes qui doivent élever seules leur enfant. Et un tiers de la population aurait vu ses finances se dégrader considérablement ces six derniers mois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.