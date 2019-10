Au Grand-Duché, le revenu disponible net par citoyen est presque trois fois plus élevé que dans le restant de l'Union européenne. Selon une étude établie par GfK, en moyenne, chaque Luxembourgeois disposerait de 35.096 euros de pouvoir d'achat. Contre 1.803€ pour un habitant de Kiev...

Le revenu des Luxembourgeois peut rendre jaloux

Au Grand-Duché, le revenu disponible net par citoyen est presque trois fois plus élevé que dans le restant de l'Union européenne. Selon une étude établie par GfK, en moyenne, chaque Luxembourgeois disposerait de 35.096 euros de pouvoir d'achat. Contre 1.803€ pour un habitant de Kiev...

Amis européens (et des environs), l'institut d'études de marché allemand GfK a une bonne nouvelle : notre revenu disponible après impôts a augmenté de 3,5% en un an. Un citoyen de l'UE disposerait ainsi de 14.739€ de pouvoir d'achat annuel. Sauf qu'il s'agit là d'une moyenne et que certains pays, et donc leurs habitants, s'en tirent mieux que d'autres. C'est ainsi que le Luxembourg et ses résidents pourront plutôt compter sur plus du double: 35.096€ à économiser ou dépenser.

L'information pourra heurter, à l'heure où constat est fait que la pauvreté progresse dans le pays, mais l'étude a parlé. Le Grand-Duché se situerait donc à la troisième place dans le palmarès édité par la société qui a scruté 42 pays au total. Soit un rang de mieux que l'analyse 2018.

Le Grand-Duché gagne un rang

Devant le Grand-Duché, seuls les salariés du Liechtenstein et de Suisse disposent d'un revenu disponible plus fort. Les premiers disposant de près de 67.550€ pour passer l'année, contre 42.067€ pour les seconds. L'Islande est venue remplacer le Grand-Duché à la quatrième place du classement.

Chez les voisins: les Allemands tirent le mieux leur épingle du jeu, avec 23.779€ de pouvoir d'achat. De quoi valoir à Berlin une huitième place. La Belgique vient sur la 13e marche avec 20.584€ disponibles par habitant. Et les Français dans tout ça? Ils n'apparaissent qu'en 15e position du palmarès avec dans leur portefeuille 20.306€. Qu'ils ne se plaignent pas: c'est tout de même une estimation de 38% plus haute que la moyenne européenne.

A la mode GfK Les chiffres calculés par l'institut KGF se rapportent au revenu nominal disponible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été corrigés de l'inflation. Les données intègrent le revenu disponible, après impôts et avantages compris.