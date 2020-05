Avec la deuxième phase du déconfinement, effective depuis le 11 mai, les showrooms reprennent doucement vie. Mais la crise du covid-19 ne s’effacera pas sans laisser des pertes qui sont pour l’heure difficilement quantifiables selon les professionnels du secteur.

Économie 3 min.

Le redémarrage «prudent» des concessions

(DH) - «Tout le monde est désormais bien content de pouvoir travailler à nouveau», se félicite Frank Lentz, le directeur juridique de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo), une semaine après la réouverture des showrooms. «Mais c'est un redémarrage que je qualifierai de prudent», souligne-t-il en mesurant l'impact de la crise du covid-19 sur un secteur plutôt florissant ces dernières années. Un secteur qui bénéficie notamment d'une vitrine alléchante avec l'Autofestival, la grand-messe de l'automobile au cours de laquelle 20% des ventes de l'année sont réalisées en deux semaines, ainsi que du soutien de l'Etat en cas d'achat de véhicules à motorisations écologiques.

Même si le Luxembourg ne compte aucune usine automobile sur son territoire, la crise sanitaire a paralysé l'ensemble du marché automobile, considéré comme «non essentiel» en date du 16 mars, excepté les services d'urgence destinés à permettre la mobilité des personnes, des entreprises et des services essentiels à l'activité nationale. C'est ainsi que, selon la fédération des constructeurs et importateurs automobiles au Luxembourg (Febiac), le mois de mars, avec 2.798 nouvelles immatriculations, accuse un recul de 50% par rapport à l'an dernier.

Ramené à l'année, et à la suite d'une année record, la baisse enregistrée pourrait être de 19,9%. Soit un prévisionnel identique a celui communiqué dernièrement en Belgique par Traxio, la Fédération belge des métiers de l'automobile. «Pour l'heure, et faute de chiffres, nous ne pouvons quantifier les pertes», indique encore Frank Lentz de la Fedamo. «L'élément positif de la semaine qui vient de s'écouler reste néanmoins que les clients sont de retour dans les concessions. Des ventes ont été réalisées, et ce, dans le respect des règles sanitaires.»



Effectivement, comme pour tous les commerces des règles d'hygiène strictes et des mesures de distanciation ont été adoptées par l'ensemble de la profession. C'est le cas chez Goedert où la gestion des entrées demeure une priorité ou encore dans le garage Muzzolini, à Esch-sur-Alzette qui désinfecte tous les points de contact: portières, volant, pommeau de levier de vitesse et change les housses des sièges à chaque essai.

Par ailleurs, en raison de la crise du covid-19, les concessions ont pris soin d'améliorer leurs offres et services en ligne pour inciter à l'achat d'une nouvelle voiture ou pour assurer le suivi de l'entretien de son véhicule. C'est ainsi que les paiements peuvent s'effectuer en ligne et un code est délivré pour ouvrir un coffre de nuit et récupérer les clés.

Désormais, le secteur espère que la relance sera suffisante pour compenser la soixantaine de jours de confinement. Reste à connaître le sort des stocks de véhicules invendus car, selon la Febiac, «se pose alors le problème des échéances de certaines réglementations européennes relatives à de nouvelles exigences techniques». Et notamment la très contestée nouvelle norme pour mesurer les émissions de CO2 (WLTP). Annoncée pour le 1er mars, cette mesure reste reportée pour l'heure.

