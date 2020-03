Le prix du pétrole s'effondre en Asie

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 30% en Asie ce lundi matin après que l'Arabie saoudite a lancé une guerre des prix du brut. C'est la baisse de tarif la plus sévère enregistrée depuis la guerre du Golfe en 1991.

(AFP) – Riyad a décidé unilatéralement de baisser ses prix à la livraison, en raison de l'échec de l'Opep et de la Russie, à se mettre d'accord pour soutenir les cours. Face aux incertitudes économiques causées par l'épidémie du nouveau coronavirus qui se propage, les ministres du cartel pétrolier avaient tenté de conclure un accord avec les autres pays producteurs de pétrole pour réduire la production et maintenir les prix du brut.

Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé à l'ensemble du globe en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Mais la Russie, deuxième producteur mondial de pétrole et qui n'est pas membre de l'Opep, s'est opposée à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour. En réponse, l'Arabie saoudite s'est lancée dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans, a rapporté dimanche Bloomberg News.

Ainsi, le prix pour le pétrole à destination d'Asie a diminué de 4-6 dollars par baril alors que celui pour les Etats-Unis a été réduit de 7 dollars par baril. Aramco a vendu son baril d'Arabian Light à un prix sans précédent: 10,25 dollars en dessous du baril de Brent de la mer du Nord, selon Bloomberg.

Les marchés d'actions ont plongé en Asie et dans le Golfe. Alors que les Bourses des pays riches en hydrocarbures avaient déjà fortement reculé dimanche, les cotations ont été suspendues au Koweit après que son indice principal a chuté de 9,5% à l'ouverture lundi, tandis que Dubai perdait 9,0% et Abu Dhabi 7,1%. La Bourse d'Arabie saoudite, la plus importante du Golfe, a dévissé de 9,2% à l'ouverture des échanges.

La demande de pétrole devrait se contracter en 2020, une première L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attendait jusqu'à présent à une progression de la demande mondiale de pétrole. Mais elle indique ce lundi que la demande devrait se contracter cette année - une première depuis 2009 - en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. La demande devrait se contracter d'environ 90.000 barils par jour (bpj) par rapport à 2019, selon le scénario central de l'AIE, qui compte tenu de «l'extrême incertitude» publie aussi un scénario plus pessimiste (-730.000 bpj) et un optimiste (+480.000 bpj).