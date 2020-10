La dernière étude d'Eurostat, publiée ce mercredi, fait état d'une augmentation significative du tarif des logements au Luxembourg. Par rapport au trimestre dernier, l'addition a augmenté de 4,4%.

Économie 2 min.

Le prix du logement en hausse de 13,3% sur un an

La dernière étude d'Eurostat, publiée ce mercredi, fait état d'une augmentation significative du tarif des logements au Luxembourg. Par rapport au trimestre dernier, l'addition a augmenté de 4,4%.

(DH) - La crise sanitaire et économique qui affecte le Luxembourg depuis la mi-mars ne se traduit pas encore dans les statistiques immobilières. A la suite des données sur le coût de l'habitat communiquées par AtHome, le principal site de petites annonces, puis Eurostat au mois de juillet, l'office statistique de l'Union européenne confirme la tendance à la hausse.

Parmi les Etats membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmentations annuelles du prix des logements au deuxième trimestre 2020 ont été observées au Luxembourg (+13,3%), en Pologne (+10,9%) et en Slovaquie (+9,7%), tandis que des baisses de prix ont été enregistrées en Hongrie (-5,6%) et à Chypre (-2,9%).

Par rapport au trimestre précédent, les plus fortes hausses ont été observées au Luxembourg (+4,4%), en Italie (+3,1%) et en Autriche (+2,5%), tandis que des baisses ont été observées en Hongrie (-7,4%, voir note au-dessous du tableau), en Estonie (-5,8%), en Lettonie (-2,3%), en Bulgarie (-1,1%) et en Irlande (-0,1%).

Plus généralement, au cours du deuxième trimestre 2020, le prix des logements, tel que mesuré par l'indice des prix des logements d'Eurostat, a augmenté de 5% dans la zone euro et de 5,2% dans l'UE par rapport au même trimestre de 2019. Au premier trimestre 2020, les prix des logements avaient augmenté respectivement de 5,1% et 5,6%. Par rapport au premier trimestre de cette année, les prix des logements au deuxième trimestre 2020 ont progressé de 1,7% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE.

A supposer que la flambée des prix de l'immobilier connaisse un coup d'arrêt en raison de la pandémie, les différents experts estiment que cette situation ne devrait être que temporaire. Selon Jean-Paul Scheuren, président de la Chambre immobilière du Grand-Duché, les prix devraient poursuivre une hausse continue après la crise. Julien Licheron, coordinateur de l'Observatoire de l'habitat au Liser, juge quant lui que la croissance sera un peu plus faible. D'après lui, les prix du secteur devraient reproduire le schéma observé après la crise de 2008-2009, à savoir retrouver son niveau d'avant au bout d'un an.

Pour rappel, Eurostat utilise son propre indice (IPL) pour mesurer l'évolution des prix de tous les biens résidentiels, appartements, maisons individuelles ou jumelées, neufs ou anciens.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.