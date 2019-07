D'ici fin 2019, la société Spaces entend mettre en service son 1er centre de coworking luxembourgeois, à proximité de la gare centrale. Soit 6.400 m² de bureaux à partager. Deux autres projets d'ouverture figurent dans ses cartons : l'un Boulevard Royal, l'autre à Gasperich.

Le plus grand centre de coworking ouvrira à la gare

D'ici fin 2019, la société Spaces entend mettre en service son 1er centre de coworking luxembourgeois, à proximité de la gare centrale. Soit 6.400 m² de bureaux à partager. Deux autres projets d'ouverture figurent dans ses cartons : l'un Boulevard Royal, l'autre à Gasperich.

La flambée du prix du m2 rend l'accès à l'immobilier de bureau de plus en plus difficile pour nombre d'entreprises. Aussi, les ouvertures d'espaces de coworking se multiplient-elles. La firme Spaces frappe fort en ce début d'été en annonçant la réalisation de son 1er espace au cœur même de la capitale. Pas moins de 6.400 m2 de bureaux, de salles de réunion et d'espaces de travail partagés inaugurés d'ici décembre 2019.

Dans un communiqué, William Willems, directeur général de Spaces au Grand-Duché, précise ainsi que le Luxembourg Spaces Place de la Gare ouvrira ses portes au sein du bâtiment flambant neuf Impulse. Pile là où se trouvait anciennement le siège de la KBL.

Le lieu, étalé sur 7 étages, deviendra alors le plus vaste espace de coworking du pays. «Du Belux même.»

William Willems ambitionne d'ouvrir huit succursales de coworking au Luxembourg, d'ici 2022.





Presque simultanément, le Spaces Boulevard Royal ouvrira également. On parle cette fois de 4.500 m2 dédiés au coworking qui s'installeront dans l'ancien bâtiment de BGL BNP Paribas. En 2022, un 3ème Spaces de près de 4.500 m2 encore s'implantera à Gasperich, non loin du nouveau centre commercial Cloche d’Or.

345 espaces dans le monde

Et ce n'est pas là la dernière ambition de la branche luxembourgeoise de Spaces. A en croire William Willems: : «Nous comptons ouvrir huit succursales d’ici à 2022». Sachant qu'à l'international, la «communauté Spaces» compte 345 centres dans le monde.

Clairement, la société née aux Pays-Bas vise aussi bien les start-up que les indépendants ou encore les entreprises (inter)nationales à la recherche d’un espace de travail «inspirant, stimulant et agréable pour se développer». Pour l'heure, les tarifs de location annoncés parlent d'un loyer de 348 € par mois.



3 Quelques exemples d'espaces de coworking Spaces déjà en service. Pour voir la version luxembourgeoise, il faudra encore patienter quelques mois.

