Le fabricant de verre ne prévoirait plus 201 suppressions d'emplois mais 62 au terme d'un mois de négociations. Mais si l'OGBL réclame encore un délai de concertation, la direction veut maintenant déclencher le plan social.

Le plan social sérieusement réduit à Guardian

Patrick JACQUEMOT

Le 24 août dernier, le ministre de l'Economie en personne recevait une délégation du personnel de Guardian. Une rencontre à l'issue de laquelle, Franz Fayot (LSAP) n'avait pas caché sa volonté de peser sur les dirigeants de la société pour qu'ils revoient leur stratégie de réduction du personnel. Il était alors question de supprimer 201 postes des effectifs du spécialiste du verre installé jusqu'alors sur deux installations: Dudelange et Bascharage.

Le coup de pression gouvernementale a-t-il bien porté ses fruits? Pas si sûr, mais toujours est-il que lundi, selon Le Quotidien, la discussion entre la direction et le syndicat OGBL ne portait plus que sur le licenciement de 62 salariés sur les 450 qu'emploie la firme au Luxembourg. Les négociations, ouvertes depuis le 2 septembre, ne portent pas semble-t-il sur la proposition faite par le ministre de Fayot de voir Guardian réorienter sa production sur le territoire national, plutôt que d'envisager la fermeture pure et simple d'un de ses sites (Dudelange).

Impliqué dans les négociations, Alain Rolling n'est pourtant guère satisfait du tour de table avec les représentants de l'entreprise. Car si la réduction de personnels a été revue à la baisse c'est, selon le secrétaire central adjoint de l'OGBL principalement dû au travail du syndicat. Celui-ci multipliant les pistes pour éviter toute casse sociale. La direction s'est montrée visiblement beaucoup moins réactive et ouverte au dialogue.

D'ailleurs, pour l'heure, elle a repoussé la demande de l'OGBL de prolonger le dispositif de plan de maintien dans l'emploi (signé dans le cadre du plan social) jusqu'en 2025. Une solution qui permettrait pourtant de placer 50 salariés en préretraite et donc d'éviter de gonfler d'autant le nombre de licenciements. Même refus à la proposition de prolonger d'un mois les négociations autour des impacts des choix économiques de Guardian.

Aussi, Alain Rolling a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait se rapprocher des ministres de l'Economie et du Travail (Dan Kersch - LSAP) pour faire entendre raison au groupe industriel implanté au Luxembourg depuis 39 ans.

