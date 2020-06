Selon une première estimation du Statec publiée ce lundi, le volume du produit intérieur brut affiche lors des trois premiers mois de l'année une évolution négative de -0,2% par rapport à la même période en 2019. Une situation inédite, même si tous les secteurs d'activités ne sont pas en recul.

Le PIB en berne au premier trimestre 2020

Formulées la semaine dernière, les prévisions du Statec concernant le PIB luxembourgeois commencent à se concrétiser. Alors que l'Institut de statistiques s'attend à «un repli de 6%» cette année, le seul premier trimestre de 2020 indique une chute de 2,9% du volume par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation publiée ce lundi. Comparé au premier trimestre de 2019, la baisse du volume se situe à -0,2%. Pour le Luxembourg, il s'agit d'un déficit inédit: en effet au cours des 25 dernières années, le pays ne s'est retrouvé que trois fois en situation de déficit et pour à peine 1% du PIB à chaque fois.

Sans surprise, le Statec explique cette évolution négative par «l'impact du confinement mis en place pour enrayer la propagation du virus». Les branches d'activités les plus touchées sont celles qui ont été visées par une interdiction totale ou partielle d'exercer.

Le Statec prévoit un déficit inédit pour 2020 Le marché du travail et les finances publiques vont être sérieusement impactés par les conséquences économiques de la pandémie de covid-19 annonce ce jeudi l'institut de statistiques. Ce dernier s'attend d'ailleurs à ce que le PIB luxembourgeois enregistre «un repli de 6%» cette année.

Ainsi, les services aux entreprises et location (-6,1%), le commerce, transports, hébergement et restauration (-5,4%) ainsi que l'industrie (-3,4%) et la construction (-3,3%) sont les plus affectés. Le Statec relève en outre que la valeur ajoutée des activités financières et d'assurance diminue de 2,9% par rapport au trimestre précédent. A contrario, des secteurs comme l'information et la communication (+5,0%) et l'immobilier (+1,3%) présentent une évolution positive.

Dans son rapport, le Statec note en parallèle une chute des dépenses de consommation de 4,8% du côté des ménages et des institutions sans but lucratif, et de 0,3% du côté des administrations publiques. De même, exportations et importations baissent respectivement de 3,5% et de 5.0%. Par ailleurs, l'Institut national de la statistique et des études économiques a procédé à la révision de l'évolution du PIB en volume pour 2019, passant de 3,1% à 3,0% pour le quatrième trimestre, de 2,8% à 3,0% pour le troisième et de 2,9% à 3,1% pour le deuxième.

L'UE s'attend à une récession historique en 2020 La Commission européenne a prédit mercredi un ralentissement économique majeur cette année parmi les Etats membres, dévastés par les répercussions économiques de la pandémie de coronavirus, qui nécessitent un plan de relance sans précédent.

Pour rappel, la Commission européenne avait annoncé début mai un ralentissement économique majeur au sein de l'UE pour 2020 à cause entre autres des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Les différentes mesures de confinement instaurées pour limiter la circulation du virus allaient lourdement impacter l'économie.

Le Luxembourg n'échappe pas à la règle et doit s'attendre à une récession cette année. «Les conséquences se feront notamment ressentir sur le marché du travail et les finances publiques», annonçait le Statec la semaine dernière, tandis que la Commission table sur une croissance attendue de 5,7% en 2021.

