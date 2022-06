Selon le Statec, l'économie luxembourgeoise a connu une croissance en ce début d'année, tout du moins lors du premier trimestre de 2022.

Sur le premier trimestre 2022

Le PIB du Luxembourg en hausse depuis janvier

Simon Laurent MARTIN

Après avoir surmonté le creux de la vague lors de la crise sanitaire, tous les voyants semblaient au vert pour l'économie luxembourgeoise. Début février, la Commission européenne semblait même optimiste vis-à-vis des prévisions économiques des prochaines années pour le Grand-Duché. Toutefois, depuis le début de la guerre en Ukraine, impliquant des conséquences économiques sur la planète entière, les prévisions sont désormais plus sombres que jamais.

Le Statec ne disait pas autre chose il y a quelques jours. «Ces difficultés, qui pouvaient au départ apparaître comme transitoires, se sont de fait muées en un phénomène qui va impacter de manière bien plus durable et plus marquée la conjoncture économique», estimait l'institut.

Toutefois, ce mardi, le Statec est venu quelque peu adoucir le tableau en annonçant qu'au premier trimestre de l'année 2022, le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays était en augmentation de 1,2% par rapport au trimestre précédent et de 4% par rapport au premier trimestre de 2021.

L'institution en a également profité pour détailler les activités financières les plus porteuses dans ce nouveau calcul. Ainsi, le secteur du commerce, des transports, de l'hébergement et de la restauration a vu son volume augmenté de 9,7%. Les services aux entreprises et location a augmenté de 2,3% tandis que le secteur de la construction a vu ses activités financières et d’assurance augmenter de 6,2%. Les activités immobilières (-1,8%), l'industrie, y compris énergie et distribution d’eau (-0,1%) et l'administration publique, éducation et santé (-0,5%) accusent quant à elles une légère baisse des activités.



Par rapport au quatrième trimestre 2021, la dépense de consommation finale des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages a augmenté de 1,8% et celle des administrations publiques a augmenté de 0,3%. La formation brute de capital a diminué de 2,6%. Les exportations ont diminué de 1,1% et les importations de 3,1%.

