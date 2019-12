Le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays pour le troisième trimestre 2019 a progressé par rapport à 2028 selon les chiffres publiés ce vendredi par le Statec.

Le PIB a progressé de 3% en un an

(ER) - L'Office de statistiques a communiqué ses chiffres concernant le PIB au cours des douze derniers mois. Des données qui font état d'une hausse puisque le PIB du troisième trimestre 2019 a augmenté de +3% par rapport à celui du troisième trimestre de 2018.

Les activités financières et d'assurance (+1.2%), la construction (+0.3%) et le secteur de l'Administration publique, éducation et santé (+1.2%) ont contribué à cette hausse.



Quant à la consommation des ménages et des institutions sans but lucratif, elle a augmenté de 0.1% alors que les dépenses des administrations publiques ont augmenté de 1.9%. Les exportations et les importations sont à la hausse: +1,1% chacune.

Par ailleurs, le Statec a révisé ses chiffres sur l'évolution annuelle. Le PIB a progressé de +3.2% au lieu de +3.7% pour le deuxième trimestre et de +0.3% au lieu de +1% au cours du premier.