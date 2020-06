A partir de ce mardi, la technologie 3D Secure se dote de deux nouveautés concernant les achats électroniques. La validation des achats via l'application LuxTrust Mobile et l'authentification avec «image secrète» visent à renforcer la sécurité des échanges en ligne.

Économie 2 min.

Le paiement en ligne toujours plus sûr et plus pratique

Jean-François COLIN A partir de ce mardi, la technologie 3D Secure se dote de deux nouveautés concernant les achats électroniques. La validation des achats via l'application LuxTrust Mobile et l'authentification avec «image secrète» visent à renforcer la sécurité des échanges en ligne.

Avec la crise du covid-19 et les règles sanitaires qu'elle impose, le paiement des achats en ligne connaît un nouvel élan, grâce notamment à la technologie 3D Secure. Concrètement, un code pour confirmer le paiement en ligne est généré et validé par un token LuxTrust. Dans un souci à la fois sécuritaire et pratique, la validation des achats pourra désormais se faire directement via l'application LuxTrust Mobile chez les consommateurs qui en sont équipés.

Seconde nouveauté en vigueur dès ce mardi, 3D Secure intègre dorénavant l'authentification avec «image secrète» pour celles et ceux qui souhaitent continuer à utiliser leur token LuxTrust. L'image est la même que celle affichée lorsqu'un utilisateur effectue une opération bancaire via sa banque en ligne. Elle apparaîtra systématiquement au moment d'entrer le code de validation des achats. Si l'utilisateur ne voit pas ou ne reconnaît pas cette image, il doit alors immédiatement interrompre l'opération et contacter LuxTrust, car il peut s'agir d'une tentative de phishing pour récupérer ses données.

Recommandations Les acteurs bancaires rappellent quelques règles de sécurité de base à l'attention des consommateurs. - ne pas répondre aux e-mails ou SMS les invitant à cliquer sur un lien dans l'urgence.

- ne jamais communiquer son numéro de compte, de carte de crédit, ses identifiants LuxTrust ou autres données personnelles.

- ne pas ouvrir les messages dont l'expéditeur n'est pas connu.

- en cas de doute, annuler l'opération et contacter sa banque ou LuxTrust directement.

L'objectif est à la fois de continuer à renforcer la sécurité des échanges en ligne et de réduire l'utilisation frauduleuse des cartes de crédit sur internet. Suivant la directive européenne sur les services de paiement, à partir du 1er janvier 2021, les sites marchands européens demanderont systématiquement aux consommateurs de s'authentifier avec 3D Secure lors de leurs achats en ligne.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.