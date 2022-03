C'est une bonne nouvelle pour tous les salariés, les fonctionnaires et les retraités: le Statec a confirmé ce mercredi matin que l'indexation des salaires sera effective dès ce vendredi.

Les salaires vont augmenter de 2,5%

Le nouvel index déclenché au 1er avril

Il était prévu que l'indexation des salaires tombe avant l'été. Finalement, le nouvel index a été déclenché plus tôt que prévu, comme l'a confirmé ce mercredi matin le Statec. Dès ce vendredi, les salaires augmenteront donc de 2,5%. Une excellente nouvelle pour les salariés, les fonctionnaires et les retraités.

C'est déjà la deuxième indexation des salaires en l'espace de six mois, après celle d'octobre dernier. Si l'index est à nouveau tombé, c'est en raison de la forte inflation que connaît actuellement le pays. Selon des calculs provisoires, le taux d'inflation annuel pour mars était de 6,1%. Avec ce résultat, la moyenne semestrielle de l'indice a dépassé le seuil des 918,17 points en mars, déclenchant une nouvelle indexation. Selon le Statec, les chiffres définitifs à ce sujet doivent être publiés le 8 avril.

Avec cette indexation, le salaire social minimum qualifié passera à 2.776,05 euros brut par mois (au lieu de 2.708,35 euros) et le salaire social minimum pour les salariés non qualifiés sera de 2.313,37 euros brut par mois, au lieu de 2.256,95 euros.

Le prochain index reporté

Cette tranche indiciaire tombe alors que le gouvernement, le patronat et les syndicats ont justement entamé des négociations pour trouver des solutions afin d'aider les entreprises et les ménages en difficulté face à la hausse des prix de l'énergie notamment. Le gouvernement avait promis, avant la tenue de la tripartite, de ne pas annuler cet index mais de reporter le prochain, qui doit tomber selon les prévisions en août, et de le remplacer par des mesures de compensation, moins lourdes pour les entreprises.

Les trois camps doivent se retrouver autour de la table ce jeudi afin d'entériner, via un accord, le paquet de mesures qui a été annoncé la semaine dernière.

