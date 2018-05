Le nouvel acteur du gaz

Un nouvel acteur vient s'ajouter à la liste des fournisseurs proposant du gaz naturel au Luxembourg. Klinkenberg a de l'appétit: à terme, la société belge veut prendre 10 % du marché.

Le 1er juin, les résidents luxembourgeois pourront choisir un nouveau fournisseur de gaz: présente depuis deux ans sur le marché belge, la société Klinkenberg se lancera au Luxembourg sous le nom de «Klinkenberg Energy Luxembourg». Depuis Pommerloch, dans le nord du pays, elle a déjà commencé à prospecter et à signer de premiers contrats. «Compte-tenu des délais de résiliation, ces clients ne seront cependant que fournis en gaz naturel à partir du mois de juin», explique le directeur opérationnel des activités de la société au Luxembourg, Sébastien Otten.

Après une montée en puissance lors de sa deuxième année en Belgique, ce fournisseur de gaz naturel, qui y compte entre 15.000 et 20.000 clients, poursuit sa stratégie d'expansion en s'implantant au Luxembourg. «C'est un marché similaire et proche du marché belge», selon M. Otten. L'équipe démarrera ses activités autour de trois personnes: le directeur opérationnel, un commercial et un technicien – dont le recrutement s'est fait aussi sur les connaissances linguistiques. «Nous attachons beaucoup d'importance à ce que les employés parlent les langues du pays – le luxembourgeois inclus», assure le directeur opérationnel. «Nous recherchons la proximité avec le client, et nous ne voulons pas être perçus comme des étrangers.»

Une libération du marché du gaz «très théorique»

La libéralisation du marché du gaz, qui remonte à 2007, prévoit le principe de la libre concurrence pour les fournisseurs de gaz naturel. «C'est très théorique», doute M. Otten. «En pratique, il n'y a pas de vraie concurrence sur le marché de gaz luxembourgeois.» C'est ce qui l'a poussé à venir s'implanter au Luxembourg, ce qui accroît encore la concurrence.

L'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) souligne pourtant que de nombreux clients payent une facture de gaz importante, alors que d'autres fournisseurs – peut-être moins connus – proposent des tarifs parfois plus avantageux. L'ILR travaille d'ailleurs sur un rapport mettant en exergue ce comportement des clients et dont la publication est prévue pour l'automne prochain.

Dans ce contexte de «non-libéralisation», le directeur opérationnel de Klinkenberg cherchera à «challenger» les acteurs existants. Non seulement les tarifs seront plus avantageux, mais l'opérateur tient à une approche de proximité. «Nous souhaitons proposer un service beaucoup plus personnalisé. Chez nous, pas de centrale d'appel, mais des clients disposant des numéros directs de leur conseiller», explique M. Otten. La méthode a fait ses preuves, d'après le directeur opérationnel, puisque «nos taux de départ sont inférieurs à la moyenne du marché.»

A long terme, M. Otten espère convaincre 10 % du marché luxembourgeois: «Nous voulons être de véritables techniciens de l'énergie, en proposant à nos clients des solutions techniques, leur permettant de consommer moins, mais surtout mieux.» L'offre de Klinkenberg s'adresse aussi bien à des clients privés qu'à des clients professionnels et comprend également l'installation électrique, le chauffage, la ventilation et l'installation de systèmes photovoltaïques. La marque commerciale de Klinkenberg Energy Luxembourg, «Blue Energy», montre par ailleurs la volonté d'aller au-delà de «l'offre d'énergie verte traditionnelle», comme le dit M. Otten. «Dans le marché de l'énergie, la couleur bleue est associée à l'efficience énergétique.»

Les fournisseurs de gaz naturel au Luxembourg La liste des fournisseurs de gaz naturel disponible sur le site internet de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) comprend actuellement 15 fournisseurs de gaz naturel (situation au 17 mai 2018). Ces fournisseurs, qui disposent par arrêté ministériel d'une autorisation de fourniture, sont ArcelorMittal Energy, Danske Commodities, Eida, Electrabel, Eni, Enovos Luxembourg, European Energy Pooling BVBA, Gas Natural Europe, GDF SUEZ, GETEC Energie, Hoffmann Frères et Cie, Klinkenberg Energy Luxembourg, Luxembourg Energy Office, RWE Supply & Trading et Sudgaz.





