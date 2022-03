Le nombre de faillites prononcées en ce début d'année 2022 reste relativement stable si l'on compare ce nombre à ceux des faillites prononcées en moyenne par mois en 2021.

Le nombre de faillites reste stable en ce début d'année

Simon Laurent MARTIN Le nombre de faillites prononcées en ce début d'année 2022 reste relativement stable si l'on compare ce nombre à ceux des faillites prononcées en moyenne par mois en 2021.

Souvenez-vous, il y a quelques mois, le Statec annonçait un total de 1.181 faillites déclarées en 2021. C'était alors moins qu'en 2020 et encore moins qu'en 2019, même si les chiffres étaient restés stables malgré la crise sanitaire. Le tsunami de faillites annoncé en raison de la pandémie n'avait donc pas eu lieu, grâce à une certaine résilience de la part de nombreux commerçants, ainsi que les aides du gouvernement durant cette période appartenant désormais au passé.

Toujours est-il qu'aujourd'hui, les regards sont tournés vers 2022, et sur le sort que cette nouvelle année réservera à nos indépendants. Le Statec a en tout cas déjà pu constater que le nombre de faillites prononcées en ce début d'année est relativement stable. Concrètement, en janvier 2022, 100 faillites ont été prononcées, tandis qu'elles étaient 96 en février. Un bilan stable, donc, si on le compare aux 98 faillites prononcées en moyenne par mois en 2021.

Quels sont les secteurs les plus touchés?

Selon les données du Statec, un tiers des faillites enregistrées en janvier et en février 2022 concerne les sociétés de holding et fonds de placement et près d'une entreprise en faillite sur cinq (19%) est classée dans la branche du commerce.

Intéressons-nous désormais aux liquidations, qui sont à différencier des faillites. Contrairement à ces dernières, les liquidations concernant le processus dans lequel le statut juridique de la société est complètement résilié en raison d'une instabilité financière ou pour toute autre raison. Au cours des deux premiers mois de 2022, les tribunaux luxembourgeois ont prononcé la liquidation de 170 sociétés.

Le nombre de liquidations de janvier 2022 (82) et février 2022 (88) est légèrement en dessous du nombre moyen de liquidations prononcées par mois en 2021 (92). Comme pour les faillites, les sociétés les plus impactées par les liquidations en janvier et février 2022 sont celles de type holding et les fonds de placement (63 liquidations ou 37% du total) et celles issues de la branche du commerce (35 liquidations ou près de 21% du total).



