Le mètre carré à Differdange plus cher qu'à Barcelone

Le Grand-Duché fait une entrée remarquée dans la neuvième étude de la propriété en Europe publiée par Deloitte. Si Luxembourg-Ville se porte en tête du classement des prix des nouveaux logements, Esch-sur-Alzette et la Cité du fer figurent dans le top 10 des villes au loyer le plus élevé.

(DH) - Au Luxembourg, le prix de l'immobilier suit une courbe toujours ascendante qui porte aujourd'hui le pays en tête du classement des prix des nouveaux logements et des loyers, selon la dernière étude publiée par Deloitte international. Pour une première prise en compte parmi 23 pays et 63 villes, le constat est frappant. C'est ainsi qu'il faut débourser 7.145 euros du mètre carré, en moyenne, pour acquérir un nouvel appartement au Grand-Duché. Et si les régions ouest et nord du pays apparaissent moins concernées par le phénomène, les villes d'Esch-sur-Alzette et Differdange figurent également en bonne place (6e et 9e) en termes de loyer mensuel.

Selon l'étude, le marché résidentiel luxembourgeois, après la crise financière, apparaît en forte hausse. C'est ainsi que depuis le début de la dernière décennie, la croissance annuelle moyenne des prix est de 5,7%, «principalement en raison de la croissance économique et démographique rapide» du pays, couplée à un environnement de taux d'intérêt bas.

Alors qu'en 2010, le prix moyen d'un appartement au Luxembourg tournait autour de 4.400 euros du mètre carré, neuf ans plus tard il faut compter plus de 9.000 euros par m². De même, entre le quatrième trimestre de 2018 et le quatrième trimestre de 2019, les prix résidentiels ont bondi de 11% en moyenne. De manière «assez homogène dans les différents segments», précise l'étude, soit 12,1 % pour les appartements existants, 12,4% pour les appartements en construction et 9,1% pour les maisons déjà existantes.

Toutefois, il apparaît que la hausse des prix est beaucoup plus sensible dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Idem pour ce qui est des loyers. C'est ainsi que la Métropole du Fer et Differdange se placent dans le top 10, devançant des métropoles comme Barcelone ou Madrid.

Et si le mètre carré reste plus onéreux en Ville, avec en moyenne un tiers plus élevé qu'à Esch, l'étude constate que c'est dans le Bassin Minier que se présentent les plus fortes variations sur la période 2018-2019: +15,3% à Esch-sur-Alzette, +12,6% à Differdange contre + 8,1% pour Luxembourg-Ville.

«Un faible taux de crédit immobilier (inférieur à 2%), des fondamentaux macroéconomiques solides et un environnement politique très stable sont les moteurs du marché résidentiel luxembourgeois», analyse encore Deloitte international.

