La technologie blockchain est plus prometteuse que les cryptomonnaies, selon de nombreux experts.

Le marché des cryptomonnaies en pleine déroute

Andréa OLDEREIDE La technologie blockchain est plus prometteuse que les cryptomonnaies, selon de nombreux experts.

600 milliards de dollars perdus en une semaine. La déroute du marché des cryptomonnaies ce mois-ci montre à quel point il est risqué de placer de l'argent dans de nouvelles cryptomonnaies, malgré une décennie de croissance, expliquent des experts luxembourgeois.

Selon eux, la technologie blockchain, sur laquelle reposent les cryptomonnaies, pourrait encore être un outil d'innovation puissant. Cette technologie permet de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs.

Mais lorsqu'il s'agit d'investir dans cet actif non réglementé, tous les investisseurs, à l'exception des plus avertis sur le plan technologique, doivent rester à l'écart. «Je ne toucherais jamais à quoi que ce soit [lié aux cryptomonnaies] en dehors du courant dominant, et, à moins d'être un véritable expert en technologie et d'avoir le temps de bien le comprendre, je suggère que personne d'autre ne le fasse non plus», a expliqué Nasir Zubairi, PDG de la Luxembourg House of Financial Technology.

Une vague mondiale de scepticisme

Le Luxembourg aime se présenter comme une plaque tournante de l'innovation financière, et bien que le nombre d'acteurs de la crypto soit faible, les grands cabinets comptables du pays ont été contraints de rassembler l'expertise nécessaire pour servir les clients.

Dans une enquête menée en février auprès de gestionnaires d'actifs et d'autres financiers par PricewaterhouseCoopers, 61 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient des activités dans le domaine de la crypto, ou qu'elles étaient déjà actives. «Cela étant dit, une partie importante des répondants reste hésitante, 39% d'entre eux n'ayant pas de réels plans pour s'engager dans des activités liées aux cryptoactifs pour le moment», ont indiqué les chercheurs de PwC.

L'effondrement du stablecoin TerraUSD au début du mois a déclenché une vague mondiale de scepticisme à l'égard du marché des cryptomonnaies, étant donné qu'il avait été conçu pour suivre de près le dollar, fonctionnant comme un jeton qui devrait permettre aux investisseurs d'aller et venir entre les cryptomonnaies et les monnaies officielles.

Mais la société coréenne qui soutenait Terra n'a plus été en mesure de maintenir son ancrage au dollar, entraînant le crash de sa cryptomonnaie sœur Luna et déclenchant une onde de choc sur les marchés, avec la chute de la bourse Coinbase.

Le bitcoin sous la barre des 30.000 dollars

Le bitcoin, la cryptomonnaie pionnière, est passé sous la barre des 30.000 dollars pour la première fois depuis l'été dernier, tandis que le tether - le plus grand cryptoactif stable, souvent décrit comme une banque centrale pour les cryptomonnaies - n'a pas réussi à maintenir son ancrage au dollar.

Les cryptomonnaies sont devenues célèbres pendant la crise financière de la dernière décennie, lorsque les contribuables ont dû injecter des centaines de milliards dans Wall Street après l'implosion de Lehman Brothers en 2008, provoquant une méfiance générale du public envers les banques, les régulateurs et les politiciens qui les soutenaient.

Souvent la cible de fraudes

Mais si cette situation a renforcé l'attrait des cryptomonnaies, celles-ci ont souvent fait l'objet de fraudes massives - comme le scandale de plusieurs milliards de dollars de OneCoin, qui se déroule en partie au Luxembourg - et ont été utilisées par des criminels. Son facteur déterminant - le fait qu'elle ne soit pas réglementée - la rend également extrêmement risquée, et la crypto est loin de remplacer les monnaies officielles, où que ce soit dans le monde. «Il ne faut pas oublier que l'écosystème des cryptomonnaies est jeune et, par conséquent, plus risqué», souligne Wojciech Kozlowski, directeur du développement commercial de la société d'investissement Q Securities, basée au Luxembourg.

Terra a grandi trop vite, sans se concentrer sur une croissance durable, explique Arnab Naskar, cofondateur de la plateforme d'investissement Stokr, basée au Luxembourg, qui utilise la technologie blockchain pour permettre le commerce de titres. «Beaucoup ont fait valoir que toute la stratégie de croissance de Luna ressemblait à un système pyramidal, attirant un grand nombre d'investisseurs particuliers».

D'autres acteurs du monde de la crypto au Grand-Duché ont vu la chute de la paire Luna/Terra comme une évolution positive de style darwinien, poussant le secteur à s'améliorer et à devenir un marché plus solide. «Les mauvaises entreprises échouent, les mauvaises cryptos aussi. Le modèle de Luna/Terra était défectueux», indique Nasir Zubairi. «Je crois que les cryptomonnaies vont se redresser, mais avec le temps, je pense que nous verrons beaucoup de mauvaises herbes sur le marché, comme Luna, mourir, et il nous restera les pièces les plus robustes», a-t-il ajouté.

Pas de courant dominant

Les autorités de l'Union européenne négocient de nouvelles règles harmonisées pour les cryptomonnaies dans toute l'Europe afin de protéger les consommateurs, mais on ne sait pas quand elles entreront en vigueur. En l'absence de celles-ci, les investisseurs sont plutôt livrés à eux-mêmes. «Les 2.000 milliards de dollars de crypto sur le marché sont détenus par des investisseurs particuliers et quelques fonds spéculatifs», précise Nasir Zubairi. «[Le krach] n'a pas vraiment d'importance [pour les banques]. En Europe, aucune institution financière d'importance systémique - banques, fonds de pension, gestionnaires d'actifs, banques centrales - n'est exposée à ces actifs».

Laurent Marochini, responsable de l'innovation chez Société Générale Securities Services au Luxembourg, et responsable de blockchain pour le groupe, reconnaît que sa banque essaie d'éloigner ses clients des cryptomonnaies. Mais il voit des avantages dans la technologie blockchain sous-jacente - ou Distributed Ledger Technology (DLT) - qui pourrait rendre plus efficace tout système administratif ou de paiement dans le secteur bancaire.

«Nous voyons un avenir pour les jetons de sécurité», qui représentent des actions ou des obligations et qui peuvent être échangés plus efficacement que ces actifs, dont l'histoire remonte à des siècles, avec des systèmes souvent encore basés sur des pratiques anciennes. La technologie «pourra être utilisée pour une technologie de sécurité avancée», a-t-il encore ajouté.

