Le Luxembourg veut taxer le transport aérien

Neuf pays de l’Union Européenne, dont le Grand-Duché, ont plaidé pour une aviation plus propre en Europe dans une lettre envoyée à la future présidente de la Commission. Objectif: lancer un grand débat sur l'impact du secteur sur l'environnement.

(DH) - A moins d'un mois de l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, les ministres des Finances de neuf pays de l'UE, dont Pierre Gramegna (DP), ont plaidé pour une aviation plus propre en Europe, un secteur jugé insuffisamment taxé.

Les trois pays du Benelux, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, le Danemark et la Bulgarie ont exhorté la Commission européenne à proposer de nouvelles mesures pour améliorer la coordination européenne en la matière.

Plusieurs pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie, ont d'ores et déjà développé des systèmes spécifiques pour l'aviation. Afin d'inciter ses citoyens à reconsidérer leurs moyens de transport, le gouvernement allemand a décidé, par exemple, d'augmenter la fiscalité sur les billets de 74% pour les court et moyen-courriers et de 41% sur les long-courriers d'ici à six mois. Soit une hausse du prix du billet variant entre 13 et 33 euros.

Unanimité nécessaire

«Par rapport aux autres modes de transport, l'aviation civile n'est pas suffisamment mise à contribution», estiment les neuf signataires qui souhaitent voir se mettre en place, à terme, une législation européenne. Selon eux, le prix des billets d'avion pour les vols internationaux «ne reflète pas suffisamment le coût moyen des émissions de CO2 et des conséquences négatives du transport aérien».

L'adoption d'une taxe à l'échelle de l'UE pourrait toutefois s'avérer difficile car les décisions en matière fiscale requièrent l'unanimité. Et les pays comme l'Espagne ou la Grèce, bien desservis par les compagnies low cost, craignent une augmentation du prix des vols, ce qui les priverait d'une partie des recettes liées au tourisme.

Le transport aérien mondial est responsable entre 2 et 3% des émissions de CO2 dans le monde selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Ces 2% représentent l'équivalent des émissions d'un pays comme l'Allemagne.



Le secteur aérien s'est engagé à neutraliser ses émissions à partir de 2020 et s'est engagé dans un système mondial de compensation des émissions carbone (Corsia - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) qui devrait voir le jour en 2021.