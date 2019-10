Le concept gastronomique du pavillon luxembourgeois de l'Exposition universellle de Dubaï a été présenté par l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg, ce jeudi à Diekirch. Kim Kevin de Dood et son équipe proposeront une cuisine grand-ducale teintée de touche exotique.

Le Luxembourg veut faire saliver Dubaï

(ER/mbb) -Une formidable aventure se profile à l'horizon des élèves de l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL). Tous officieront au sein du restaurant installé dans le pavillon luxembourgeois lors de l'exposition universelle de Dubaï, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.

Au total, trente-six élèves se relayeront au côté de trois professeurs (12 pour une période maximale de dix semaines) pour assurer le catering de la maison «Luxembourg» sur le site de l'expo.

Le Luxembourg à l'Expo 2020 crée de l'engouement A 482 jours du début de l'exposition universelle à Dubaï, à laquelle le Luxembourg participe, les préparatifs vont bon train, pour une «Expo 2020» ayant pour slogan «Connecter les Esprits, Construire le Futur».

Les jeunes seront logés, nourris et blanchis et leurs conditions de travail - sujet ô combien sensible à Dubaï - seront celles en vigueur au Luxembourg (8h de travail par jour et 2 jours de repos consécutifs).

Les heureux élus ont été sélectionnés en fonction des résultats scolaires, de leur motivation, de leur âge, de leurs compétences mais aussi de leur connaissance en anglais.



Alcool toléré

C'est le chef Kim Kevin de Dood qui chapeautera l'équipe. Ce jeune homme de 28 ans, étoilé Michelin et ancien de l'EHTL, a notamment exercé son talent dans les cuisines du Saint-Pierre, un célèbre restaurant de Kuala Lumpur en Malaisie.

Au niveau de la carte proposée aux visiteurs du pavillon grand-ducal, les plats luxembourgeois auront la vedette, mais avec une «touche étrangère». Par contre, le porc a été banni (il aurait fallu construire une cuisine séparée) au contraire de l'alcool qui sera bien présent au Shengen Lounge.

Ce restaurant, d'une superficie de 130 m2, pourra contenter 80 convives (50 à l'intérieur et 30 en extérieur). Les responsables espèrent y accueillir entre 200 et 350 personnes par jour. Il occupera une place privilégiée au rez-de-chaussée.

Pour rappel, le pavillon luxembourgeois, qui sera construit dans une architecture inspirée du ruban de Möbius, sera placé sous le thème «Resourceful Luxembourg».

Les premiers coups de pelle ont été donnés en mai 2018. Le Luxembourg a été le premier pays à confirmer formellement sa participation à Dubaï 2020 en octobre 2016.