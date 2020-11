Même si la deuxième vague de covid-19 n'épargne pas le Grand-Duché, ses effets à moyen et long terme devraient être minimes, selon les conclusions publiées lundi du Pandemic vulnerability index. Celui-ci compare l'impact de la pandémie sur les structures du pays.

Le Luxembourg, pays le moins vulnérable à la pandémie

Jean-Michel HENNEBERT

A en croire l'agence de notation allemande Creditreform Rating AG, le Luxembourg décroche le titre de pays le moins vulnérable parmi les États membres de l’UE face à la pandémie. Avec un score de -0,65 au Pandemic vulnerability index, le pays devance l'Allemagne, le Danemark et la Suède. Des pays caractérisés par «un système de santé de haute qualité, un marché du travail favorable avec peu d'emplois précaires et peu de travailleurs indépendants, ainsi qu'une capacité élevée de travail à distance».

Basé sur cinq critères, le Pandemic vulnerability index classe le Luxembourg parmi les bons élèves dans pratiquement tous les domaines étudiés. Seule exception notable, une vulnérabilité relative plus élevée que la moyenne européenne en ce qui concerne sa structure économique. Une «fragilité» que l'Observatoire de la compétitivité met sous le coup de «l'ouverture au commerce international et une forte intégration dans les chaînes de valeur internationales».

A noter que pour évaluer les capacités du pays à surmonter la crise sanitaire, les membres de l'Observatoire de la compétitivité ont combiné cet index avec «la latitude fiscale». Autrement dit, avec le ratio entre les revenus fiscaux et la dette brute des administrations publiques. Une combinaison de deux critères qui fait que «la situation est relativement bénigne au Luxembourg, au Danemark, en Suède et en Estonie». Caractérisant par là même ces pays comme ayant «une vulnérabilité structurelle relativement faible et une marge de manœuvre budgétaire assez élevée».

Luxembourg Stratégie Lors de la présentation du rapport 2020 sur la compétitivité, Franz Fayot a annoncé la création d'un nouveau département au sein du ministère chargé de développer des stratégies économiques à long terme, en tenant compte des aspects sociaux et environnementaux.

Sur le plan européen, le Luxembourg se classe en quatrième position en termes de compétitivité, juste derrière le Danemark, la Slovénie et l'Irlande. Un score identique à 2019. Bien loin des pays voisins, puisque l'Allemagne se classe à la 11e place, la Belgique à la 16e et la France à la 17e. «Cela montre que le Luxembourg avait une position de départ solide avant la crise», a assuré lundi Franz Fayot (LSAP) lors de la présentation du rapport sur la concurrence. Et le ministre de l'Economie de se dire «convaincu que le Luxembourg sortira de cette crise plus fort qu'auparavant».





