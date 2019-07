Si Chinois et Américains avancent à grands pas sur les batteries électriques, l'UE est à la peine. Aussi, depuis quelques mois, l'idée de créer un consortium pour développer et produire un modèle 100% européen est dans l'air. À l'exemple de ce qui avait donné naissance au projet Airbus.

Le Luxembourg ne suit pas l'«Airbus des batteries»

L’Allemagne et la France viennent de lancer le projet dit «Airbus des batteries». Voilà qui permettrait à terme de bâtir une filière européenne de la batterie électrique. Déjà, l’Italie, la Belgique, l’Autriche, la Finlande et la Pologne ont manifesté leur intérêt à participer à ce regroupement et la Commission européenne vient de donner son feu vert à des aides publiques au projet.

Le projet répond à une réelle demande de la part des constructeurs automobiles européens de ne pas dépendre uniquement de fournisseurs non européens. Car dans le domaine, les industriels chinois et américains ont une longueur d'avance.

Une activité porteuse

Comme à la fin des années 60, l'initiative franco-allemande avait permis de créer un leader de l'aéronautique, Airbus, il est maintenant question de s'attaquer au monde de la batterie électrique.

Et s'il apparaît aussi important pour l'Europe de se positionner sur ce secteur, c'est que l'activité apparaît comme porteuse. En effet, d'après un rapport de la branche conseil de Bloomberg, d'ici 2040 54% des ventes mondiales automobiles seront dédiées à des modèles électriques ou hybrides.

Possédant un «ensemble intéressant d'équipementiers du secteur automobile», pour reprendre les mots du ministre de l'Économie Etienne Schneider (LSAP), le Luxembourg pourrait bien avoir sa place parmi les pilotes de cet «Airbus des batteries». Pour l'heure, il n'en sera rien.

L'électromobilité soutenue

«Nous ne disposons ni d'une masse critique d'entreprises, ni des ressources financières et humaines requises pour assumer un rôle proactif dans le cadre d'un projet d'une envergure», a signifié dernièrement le ministre dans une réponse à une question parlementaire adressée par le député Mars Di Batoloméo (LSAP)



L'interrogation se devait d'être posée sachant que le Luxembourg compte plusieurs producteurs de composants pour batteries - tels que boîtiers et feuilles de cuivre électrodéposées - à destination du marché des voitures électriques. De plus, le programme gouvernemental porte un regard sur les actions d'électromobilité. «Il suffit de rappeler les initiatives récentes telles que la réalisation du Campus Automobile à Bissen, la participation du Luxembourg au projet transfrontalier de conduite autonome et l'implémentation de plusieurs projets industriels en lien», souligne le ministre de l'Économie.