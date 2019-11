Face aux géants du e-commerce, le Grand-Duché table sur les circuits courts et espère transformer le handicap du géoblocage en avantage compétitif pour ses commerçants. Une stratégie à contre-courant de la tendance.

Le Luxembourg mise sur un Black Friday ultralocal

Face aux géants du e-commerce, le Grand-Duché table sur les circuits courts et espère transformer le handicap du géoblocage en avantage compétitif pour ses commerçants. Une stratégie à contre-courant de la tendance.

AA) - Plutôt que d'entrer dans la course effrénée du Black Friday menée par Amazon, Alibaba et autres eBay, le Grand-Duché voit les choses différemment. D'une part en faisant la promotion de Letzshop, sa plateforme commerciale made in Luxembourg, et d'autre part en transformant le géoblocage en levier de mobilisation. Deux initiatives visant à transformer les limites du e-commerce grand-ducal en force.

Avec ses 4.000 connexions quotidiennes et ses 250 commerces impliqués sur tout le territoire, Letzshop.lu joue la carte de l'ultralocal et du lien humain. «L'objectif n'est pas de faire comme Amazon», affirmait Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, aux députés en juin dernier. Son espoir ? «Que les clients se rendent physiquement dans les commerces.» Une «philosophie» différente revendiquée par Jerry Klein, patron de l'initiative publique qui veut booster le commerce en ligne à la luxembourgeoise.

Pour percer sur le secteur disputé du shopping en ligne, les commerçants du pays pourraient compter sur un allié inattendu. A savoir le géoblocage, qui veut que certains biens achetés en ligne ne peuvent être livrés au Grand-Duché. Accusé par certains de freiner le développement du marché, ces limitations pourraient être un «avantage concurrentiel pour les commerçants qui peuvent proposer ces biens sur place», estime Claude Bizjak, directeur adjoint de la Confédération Luxembourgeoise de Commerce.



Pour pouvoir bénéficier de ce levier, encore faut-il que les commerçants sautent le pas du digital. Letzshop entend booster ce passage en ligne en mettant à disposition des boutiques une plateforme sécurisée pour 500 euros par an. Objectif pas encore atteint, au vu des chiffres. Si plus de 80% des commerçants du pays disposent d'un site internet selon le Statec, seulement 12% ont vendu leur production sur le web en 2018.

En pleine transition vers le digital, le e-commerce luxembourgeois peut compter sur un marché de plus en plus dynamique, selon les dernières données d'Eurostat. En effet, la part des Luxembourgeois achetant en ligne poursuit sa hausse, atteignant 82% en 2017.