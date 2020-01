Dans ses bagages, la délégation du Grand-Duché partie pour le salon de l'innovation CES (Consumer Electronics Show) compte deux dizaines de start-up et une centaine de représentants d'entreprises du pays.

Le Luxembourg mise sur le 20 à Las Vegas

(pj) Le pavillon national luxembourgeois s'anime à Las Vegas depuis dimanche, date de l'ouverture du CES. Et il va en être ainsi jusqu'au vendredi 11 janvier, date de clôture de ce qui reste le plus grand salon dédié à l'innovation technologique en électronique grand public. Ici se croisent toutes les inventions qui demain, sans doute intégreront notre quotidien.

Cette année encore, Luxfactory s'est chargée d'organiser le déplacement de la délégation luxembourgeoise vers le Nevada. Et comme le veut la «tradition», établie depuis trois ans maintenant, le cluster a mis dans ses bagages notamment vingt start-up du Grand-Duché. Actuellement donc sur le stand de 100 m2 et dans les allées du salon, Adapti, Aqoona, Anote Music, Art design painting, Atis network, Mu Design, Redscue, Bondweawer, Ibisa, Motion-S, Virtual Rangers, Food4All, Phoenici, RoomMate, Global Jet Booking, Property Token, Stokr, Tresorio ou Yotako tentent de défendre (et vendre) leur savoir-faire à des investisseurs.

L'an passé, deux start-up «made in Luxembourg» étaient revenues primées du salon. LuxAI avec le prix «Best Tech for a Better World» pour son robot destiné aux enfants autistes, et Koosmik avec le «Coup de cœur du jury» du Village francophone pour son application de transferts d'argent.