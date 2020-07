D'après des données publiées ce jeudi par Eurostat, le taux de chômage moyen au sein de l'UE pour le mois de mai accuse une légère hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, à 6,7%. Contrairement à ses voisins belge et allemand, le Grand-Duché navigue au-dessus de cette moyenne.

Le Luxembourg, mauvais élève européen du chômage

La pandémie de coronavirus est passée par là. Sans surprise, le taux de chômage moyen au sein de l'Union européenne en mai est revenu à son niveau de janvier 2020, soit 6,7%. Selon des données publiées ce jeudi par Eurostat, ce taux représente une légère hausse de 0,1% par rapport au mois d'avril. L'Office statistique de l'UE estime ainsi qu'en mai, 14,366 millions d'hommes et de femmes se trouvaient au chômage dans les 27 Etats membres, soit une augmentation de 253.000 demandeurs d'emploi en un mois.

Concernant plus spécifiquement la place du Luxembourg, la tendance amorcée au début du confinement en mars ne se dément toujours pas en mai. Le Grand-Duché présente en effet toujours un taux de chômage (7,7%, 24.000 chômeurs) supérieur à la moyenne européenne. L'écart, cette fois d'1%, est même occupé à se creuser par rapport à avril (+0,9%) et à mars (+0,2%). Avec ses 8,1%, le voisin français se situe lui aussi au-dessus de la moyenne européenne, contrairement à la Belgique (5,4%) et surtout à l'Allemagne (3,9%). L'Espagne (14,5%) présente le tableau le plus sombre. A l'inverse, la République tchèque (2,4%) semble le mieux résister à la crise.

Eurostat relève que c'est chez les jeunes de moins de 25 ans que la tendance est la plus manifeste, avec un taux de 15,7% de chômage de moyenne dans l'UE en mai (contre 15,4% en avril). Dans cette catégorie également, le Luxembourg se situe largement au-dessus de la moyenne, affichant 26,1% de sans-emploi.

Une situation qui a de quoi inquiéter, vu que ce taux ne cesse de croître depuis le début de l'année 2020, bondissant de 9% entre janvier et mai. Plus dramatique encore, le pourcentage des chômeurs de moins de 25 ans a subi une hausse vertigineuse de 59,1% en un an.

Par ailleurs, le taux de chômage féminin au sein de l'UE en mai (7,2%, +0,3% par rapport à avril) se révèle supérieur à celui des hommes (6,4%, +0%). Une tendance que l'on n'observe pas au Luxembourg, puisque 7,9% de la population masculine se retrouvait sans emploi en mai, contre 7,5% côté féminin.

