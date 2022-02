La Commission européenne semble optimiste vis-à-vis des prévisions économiques des prochaines années pour le Luxembourg.

Le Luxembourg continuera sa croissance ces prochaines années

Quel avenir pour la croissance du Grand-Duché? La question se pose au regard de la hausse généralisée des prix de ces derniers mois. D'une manière générale, il semblerait que le Produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne ait retrouvé son niveau d'avant la pandémie au troisième trimestre de 2021. Par ailleurs, chaque État membre devrait avoir franchi ce jalon d'ici la fin de 2022.

La Commission européenne s'est également penchée sur le cas du Luxembourg. Selon ses estimations, le PIB luxembourgeois a fortement rebondi d’environ 7% en 2021, après un recul relativement limité de 1,8% en 2020. «Cette forte croissance est principalement tirée par la consommation privée, qui a dépassé son niveau d'avant-crise au troisième trimestre 2021. Presque tous les secteurs devraient contribuer positivement à la croissance du PIB en 2021, les services d’information et de communication enregistrant la dynamique la plus favorable», précise notamment la Commission.

Toutefois, malgré le taux élevé de vaccination, la croissance au quatrième trimestre devrait avoir été affectée négativement par une aggravation de la situation épidémiologique. En cause: la propagation bien plus virulente du variant Omicron. «Ces restrictions devraient concerner principalement les hôtels et les restaurants, ainsi que les activités culturelles. Néanmoins, même si elle s'est ralentie, la croissance trimestrielle du PIB devrait rester positive», tempère la commission.

Sur une base annuelle, le PIB du Luxembourg devrait continuer à progresser en 2022 et 2023, bien qu’à un rythme plus lent qu’en 2021, avec des taux de croissance annuels de 3,9% et 2,9%, respectivement. La consommation privée devrait encore augmenter, soutenue par une baisse des taux d'épargne élevés. Pour retrouver des niveaux d'avant la crise, il faudra toutefois attendre 2023. «Néanmoins, l'incertitude accrue quant aux tensions géopolitiques, aux prix de l'énergie et à la durée de la crise sanitaire pourrait avoir une incidence négative sur les marchés boursiers, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le secteur financier du pays.»

La Commission rappelle également que le taux d'inflation du Luxembourg en 2020 était nul, crise sanitaire oblige. «L’inflation a fortement augmenté en 2021, atteignant 3,5%. L’inflation devrait augmenter pour atteindre respectivement 3,8% et 1,5% en 2022 et 2023, sous l’effet des prix élevés de l'énergie, qui devraient culminer au premier trimestre 2022, ainsi que de la hausse des prix des biens et services hors énergie.» Il y a fort à parier que cette inflation provoque le déclenchement d'un nouvel index des salaires dont nous vous parlions récemment.

