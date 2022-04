Si l'artisanat a su bien rebondir après la crise sanitaire, les défis de recrutement, de la hausse des prix des matériaux mais également de risques de pénurie planent sur le secteur.

Le Luxembourg compte désormais 100.000 artisans

Laura BANNIER Si l'artisanat a su bien rebondir après la crise sanitaire, les défis de recrutement, de la hausse des prix des matériaux mais également de risques de pénurie planent sur le secteur.

«Naviguer à vue dans une mer d'incertitudes.» C'est la définition que la Chambre des métiers a prêté aux défis qui attendent l'artisanat. Ce mardi 26 avril, l'heure était au bilan pour le secteur, à travers une présentation de chiffres clés. Un point de situation qui se veut résolument positif, malgré la crise sanitaire qui a ébranlé la majorité des entreprises.

Ainsi, les artisans sont plus nombreux que jamais. En 2021, le secteur employait 102.500 personnes, soit 4% de plus qu'en 2020, tandis que le nombre d'entreprises avait augmenté de 5%, pour s'établir à 8.450. Une évolution favorable qu'il convient d'attribuer, notamment, aux mesures de relance du gouvernement. Par rapport à l'économie nationale, l'artisanat pèse lourd dans la balance: 20% de l'emploi total, et 21% des entreprises.

Mais cette hausse de l'emploi cache des réalités plus compliquées, parmi lesquelles une pénurie chronique de main-d'oeuvre. Alors qu'il a plus que jamais besoin de salariés qualifiés, l'artisanat peine à recruter.

Beaucoup d'entreprises se sentent prises entre le marteau et l'enclume. Chambre des métiers

Au-delà d'engendrer un absentéisme des salariés lié aux contaminations de covid-19, la pandémie a également entraîné une pénurie de certains matériaux, à l'image du bois et des métaux, et par conséquence, une hausse importante de leurs prix. Et cette tendance inflationniste n'est pas près de s'arrêter, au regret des entreprises du secteur, la guerre en Ukraine entraînant à son tour une hausse supplémentaire des prix.

Aux coûts énergétiques qui grimpent en flèche s'ajoutent ainsi les dépenses de personnel liées aux tranches indiciaires rapprochées, et la pression sur les salaires liées à la pénurie de main-d'oeuvre. En clair «beaucoup d'entreprises se sentent prises entre le marteau et l'enclume», fait savoir la Chambre des métiers, qui alerte sur une possible dégradation de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises.

Un artisanat durable

Autre problème souligné par les professionnels du secteur: la problématique des marchés publics. La volatilité des prix des matériaux entrave la soumission d'offres de la part des entreprises, qui se retrouvent en difficulté pour estimer l'évolution des tarifs.

Alors que la crise ukrainienne offre peu de perspectives de résolution à court terme, le secteur alerte enfin sur ses réserves financières épuisées, qui pourraient entraîner une future vague de faillites et de licenciement. Cela, alors même que les ambitions de l'artisanat ne manquent pas, en particulier autour de la thématique de la transition énergétique.

Exacerbée dans le débat public en raison de la guerre en Ukraine, la dépendance aux énergies fossiles du secteur reste un levier important de maîtrise des coûts des entreprises. Une enquête menée par la Chambre des métiers au troisième trimestre 2021 démontre que le gaz et le mazout sont majoritairement utilisés par les entreprises artisanales dans leur processus de production (74%) ou pour se chauffer (80%). Cette même étude a révélé que si beaucoup de sociétés cherchaient à améliorer leur empreinte carbone, elles avaient avant tout besoin de conseils.

Une guidance qui sera proposée par le Pacte climat pour entreprise, une initiative gouvernementale visant à accompagner les professionnels dans cette évolution nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Les professionnels pourront également faire appel à un conseiller homologué pour bénéficier d'une aide sur mesure subventionnée à travers un voucher à hauteur maximale de 5.000 euros par le gouvernement.

«Les entreprises artisanales ont une double fonction. D'une part, elles peuvent décarboniser leurs processus internes et, d'autre part, elles contribuent de manière significative à la transition énergétique de notre société à travers leur travail, par exemple grâce à des constructions et des rénovations à haute performance énergétique», a tenu à souligner Lex Delles, ministre des Classes moyennes.

L'artisanat a donc pour ambition de se positionner comme un acteur important de la décarbonisation, et envisage cette approche durable comme étant la «seule qui rendra pérennes les activités des entreprises», conclut la Chambre des métiers. L'artisanat durable passera également par la digitalisation des entreprises, mais également par l'investissement continu dans les compétences des salariés.

