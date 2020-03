Le Statec a publié ce vendredi les chiffres du Produit Intérieur Brut (PIB) pour l'année 2019 estimé à 2,3%. Dans le même temps, l'Office de statistiques a également communiqué sur les douze derniers mois, soit une hausse de 3,1% par rapport au 4e trimestre 2018.

Le Luxembourg affiche une croissance de 2,3% pour 2019

(ER) - La première estimation du PIB pour l'ensemble de l'année 2019 se chiffre donc à 2,3%. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'ensemble du pays qui s'apprête à subir de plein fouet, à l'instar d'autres Etats, les conséquences de la pandémie de covid-19. Par rapport aux estimations qui avaient été annoncées précédemment (2,6%), il s'agit d'une légère baisse (0,3%).

En ce qui concerne l'estimation du PIB en volume pour le 4e trimestre 2019, il est en augmentation de 3,1% par rapport au quatrième trimestre de 2018 et de 0,4% par rapport au trimestre précédent. Les évolutions annuelles du PIB pour 2019 sont révisées comme suit: +2,8% au lieu de 3% pour le 3e trimestre, +2,9% au lieu de 3,2% pour le 2e trimestre. Le 1er trimestre restant inchangé à +0,3%.

Par ailleurs, la valeur des activités financières et d'assurance a diminué de 1,6% par rapport au trimestre précédent. D'autres branches présentent également des chiffres négatifs: commerce, transports, hébergement et restauration -0,3%, activités immobilières -0,2%, industrie y compris énergie et distribution d'eau -2,1% et la construction -0,5%. Par contre, les services aux entreprises et location affichent un solde positif de 1,3% tout comme l'administration publique, l'éducation et la santé +1,8%.

Par rapport au troisième trimestre 2019, la consommation des ménages et des institutions sans but lucratif a augmenté de 0,3%, celle des administrations publiques de 1,3%. Si les exportations ont diminué de -0,3%, les importations ont augmenté de 0,3%.





