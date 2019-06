A 482 jours du début de l'exposition universelle à Dubaï, où le Luxembourg participera pour la première fois, les préparatifs vont bon train, pour une «Expo 2020» ayant pour slogan «Connecter les Esprits, Construire le Futur».

Le Luxembourg à l'Expo 2020 crée de l'engouement

Mara BILO A 482 jours du début de l'exposition universelle à Dubaï, où le Luxembourg participera pour la première fois, les préparatifs vont bon train, pour une «Expo 2020» ayant pour slogan «Connecter les Esprits, Construire le Futur».

Plus de 25 millions de visiteurs sont attendus à Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, soit environ 150.000 personnes par jour. L'exposition internationale réunit plus de 190 pays du Moyen-Orient aux côtés du Luxembourg. Et le pays avait déjà signé un contrat avec les organisateurs en octobre 2017 pour participer à cette exposition universelle, ce qui en fait la première nation au monde à s'engager officiellement pour cet événement.

EXPO 2020: premier coup de pelle du pavillon luxembourgeois à Dubaï Le 29 avril dernier, le ministre de l’Économie, Étienne Schneider a assisté au premier coup de pelle du pavillon luxembourgeois pour l’EXPO 2020 à Dubaï.

«La région est intéressante pour le Luxembourg» déclare Maggy Nagel, commissaire à l'Expo 2020, «elle a un potentiel économique. Les Emirats arabes unis sont un partenaire commercial important pour le Luxembourg. Participer à l'Exposition universelle de Dubaï nous donne l'occasion de forger de nouveaux partenariats politiques, économiques et culturels».

Mardi, Maggy Nagel a présenté les préparatifs de la participation du Luxembourg, car après tout, ceux-ci sont entamés depuis plus de deux ans.

Ainsi, le 13 mai, la construction du pavillon luxembourgeois a été approuvée: «Nous faisons partie des cinq premiers pays au monde à avoir déjà obtenu cet accord», déclare fièrement Maggy Nagel; les travaux de construction commenceront début juillet. Le bâtiment a été conçu par les architectes luxembourgeois Metaform; le pavillon est construit par la société suisse Nüssli Adunic avec l'aide de divers fournisseurs.

Jamais auparavant les entreprises luxembourgeoises n'ont manifesté autant d'intérêt à participer à l'Exposition universelle

15.000 visiteurs par jour

Le pavillon luxembourgeois sera construit sur un terrain de près de 4.000 mètres carrés; le bâtiment de 21 mètres de haut couvrira une superficie de 2.770 mètres carrés répartis sur trois étages. La visite du pavillon devrait durer de 15 à 20 minutes; au total, 500 personnes peuvent se trouver dans le bâtiment en même temps.

«Nous nous attendons à recevoir environ 15.000 visiteurs par jour», souligne Maggy Nagel. «C'est un défi logistique, surtout à des températures de 35 degrés et plus». Un restaurant d'une capacité totale de 80 places est également prévu, dont 30 sur la terrasse.

Le coût total pour la construction du pavillon est d'environ 32 millions d'euros; l'estimation initiale était de 25 millions d'euros, mais les coûts s'avèrent en fait supérieurs aux prévisions. Ce budget comprend la construction, le démontage et l'entretien du pavillon pendant la période d'exposition.

Et face à la critique internationale de la situation des travailleurs de Dubaï, dont beaucoup viennent d'Inde et du Pakistan, Maggy Nagel note qu'un accord garantit le maintien de conditions de travail décentes.

Les coûts du Pavillon du Luxembourg incluent également divers acteurs du secteur privé. «Jamais auparavant les entreprises n'ont manifesté autant d'intérêt à participer à l'Exposition universelle sous le drapeau luxembourgeois», déclare Maggy Nagel.

La société européenne SES, mais aussi Post Luxembourg et la Chambre de Commerce et d'Industrie ont ainsi contribué à hauteur de 2,5 millions d'euros chacun. ArcelorMittal fournit des éléments en acier d'une valeur de 500.000 euros, la compagnie aérienne de fret Cargolux met gratuitement à disposition des capacités de chargement et sponsorise également l'événement financièrement.

Le fabricant de céramique RAK Porcelain s'est également engagé. Les autres partisans sont Guardian Glass, MCM Steel et ULT. Mais, «nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sponsors», souligne en riant Maggy Nagel.

3.500 nuitées réservées

La présence luxembourgeoise à cette exposition a déjà suscité un grand intérêt de la part du grand public. Au total, environ 2.000 personnes du pays ont déjà réservé leur voyage à Dubaï pour l'Expo 2020 auprès de diverses agences de voyages.

«3.500 nuitées ont déjà été réservées», détaille ainsi Maggy Nagel. Un vol direct entre le Luxembourg et les Émirats arabes unis est également en cours de discussion, selon la commissaire à l'Expo.





