Les résidents du Grand-Duché sont les plus préoccupés par le sujet de l'habitat dans l'UE. Le dernier Eurobaromètre de la Commission européenne relève ainsi que 60% des personnes interrogées citent l'immobilier comme le problème n°1 dans le pays.

Le logement, préoccupation première des Luxembourgeois

(PJ) Prix de l'immobilier qui grimpent, dans la construction comme pour les locations, raréfaction des espaces à bâtir: la préoccupation de l'habitat ne date pas d'hier au Grand-Duché. Mais le récent Eurobaromètre du printemps 2019 vient à nouveau signifier combien le sujet constitue une préoccupation pour nombre d'habitants. Ainsi, les résidents du Grand-Duché sont les plus préoccupés par cette problématique de tous les citoyens de l'Union européenne.

60% des personnes interrogées pour l'enquête menée par la Commission européenne ont ainsi cité l'immobilier comme un problème - un niveau alarmant comparé à une moyenne de 13% seulement dans l'UE.

La hausse des prix, l'inflation et le coût de la vie (22% pour la catégorie) et l'environnement, le changement climatique et les questions énergétiques (22%) viennent ensuite sur la liste des préoccupations, selon ce sondage.

Chômage et terrorisme

Interrogés sur la perspective à l'échelle du bloc, les résidents du Grand-Duché perçoivent l'immigration et le changement climatique comme les principaux problèmes auxquels l'UE est confrontée (33% chacun). Ce sont d'ailleurs les Luxembourgeois qui s'avèrent les plus inquiets sur cette problématique de l'immigration.

Le chômage et le terrorisme arrivent en troisième position (14% chacun).

L'immigration, préoccupation n°1

Globalement, les réponses des citoyens de l'UE montrent que leur confiance dans l'UE est à son niveau le plus élevé depuis 2014. Il sont près de 59% à afficher leur assurance dans les institutions; un chiffre qui monte à 72% même du côté de la Lituanie. La confiance à l'égard de l'Union reste bien supérieure à celle affichée par les populations sondées dans leurs gouvernements ou parlements nationaux.

L'immigration reste la principale préoccupation des Européens, avec 34% des mentions, malgré une forte baisse (-6 points de pourcentage depuis l'automne 2018). Le changement climatique, qui s'est classé cinquième à l'automne 2018, est aujourd'hui le deuxième point faible le plus important.

Dans l'ensemble de l'UE, 73% des personnes interrogées estiment être pleinement citoyennes de l'Union. Les résidents du Grand-Duché sont en tête de peloton avec 93% d'entre eux, tandis que les Bulgares se perçoivent comme étant les moins européens (52%).