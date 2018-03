De retour de la visite d'Etat en France, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a évoqué de nouvelles pistes pour la Grande Région, jeudi soir à la BIL, au 30e anniversaire du Cercle Pierre Werner.

Le "laboratoire" de Gramegna

«Le Luxembourg est déterminé à être un laboratoire de développement avec ses trois pays voisins.»

Invité à évoquer le rôle moteur de la place financière dans la Grande Région, jeudi soir à la Banque internationale de Luxembourg, pour le trentième anniversaire du Cercle Pierre Werner, le ministre des Finances a loué «la croissance qualitative très élevée du pays, surtout dans le secteur financier, où 11 % de tous les emplois produisent plus du quart de la richesse nationale».

L'ancien diplomate, à qui Pierre Werner a dit en 1989 «qu'en politique, le pire n'était jamais sûr», s'est distancé des propos du vice-Premier ministre sur l'emploi des frontaliers. A Etienne Schneider qui affirmait que le Luxembourg n'avait pas forcément intérêt à accueillir une entreprise qui créerait 100 emplois dont 95 pour des frontaliers payés au salaire minimum et dont il faudrait supporter le coût des retraites ensuite, Pierre Gramegna a indirectement répondu ne pas voir comment dire non à une entreprise qui respecterait toutes les règles.

«Nous pouvons orienter certains investissements dans le respect des règles européennes. Mais de manière négative, je ne vois pas.»

225.000 frontaliers, situation unique en Europe

«La crise, entre 2008 et 2013, a vu la dette tripler, le chômage s'emballer. C'est grâce à notre marge de manœuvre que ces cinq années sans croissance n'ont pas été socialement dramatiques», a aussi rappelé M. Gramegna.

Mais jeudi soir, devant une audience forcément ouverte à un maillage territorial serré, le ministre des Finances a surtout ouvert la porte d'une nouvelle forme de coopération avec la Grande Région, qu'il a lui-même baptisée «les zones de droit spécial» par opposition à des zones franches où l'on ne voit traditionnellement que la dimension économique.

Visite d'Etat du couple grand-ducal en France

«Je pense par exemple à une maison de la formation, qu'on pourrait mettre du côté français et qu'on cofinancerait tous ensemble. Mettons que vous ayez des centaines de formateurs et des milliers de personnes qui viennent se former là. D'abord, vous avez la difficulté des salaires et des charges sociales qui, réunis, sont moins élevés au Luxembourg qu'en France. Vous n'allez jamais convaincre un opérateur privé de s'installer de l'autre côté de la frontière. En même temps, il serait bien content d'être du côté français où le terrain coûterait le quart du prix par rapport au Luxembourg. Pour l'environnement ou l'hygiène, les conditions sont assez similaires grâce aux directives européennes. Pour créer ces zones, il y aurait donc trois ou quatre sujets à régler. Mais alors, il faut bien choisir son sujet. La formation en est un, un hôpital ou un centre de recherche aussi. On irait plus loin que ce que l'on a fait dans l'Union européenne. Une grosse valeur ajoutée.»

Un accord-cadre, signé dans le cadre de la Grande Région, existe déjà depuis 2014, qui permet à un étudiant de faire ses études empiriques dans un pays voisin et la formation pratique ici ou inversement mais il est utilisé «de manière trop ponctuelle», selon le ministre.

Non seulement le Premier ministre, Xavier Bettel, a pris des contacts avec ses voisins dans ce sens mais le Luxembourg a demandé auprès du Fonds européen de développement régional. Pour le ministre, le Feder pourrait, au lieu de rester dans l'axe Nord-Sud ou Ouest-Est, aussi avoir un impact sur le développement régional au cœur de l'Europe.

Entre bureaux aux frontières et télétravail

Car, a aussi souligné le ministre des Finances, le Luxembourg est au milieu d'une situation inédite en Europe: non seulement il est entouré de 225.000 frontaliers (13 % du total européen) dont 184.000 qui travaillent chaque jour au Luxembourg mais leur part dans l'emploi local est de 48 % aujourd'hui et devrait dépasser les 50 % dans une année ou deux. «Le deuxième pays en Europe dans ce domaine est la Suisse... avec 22 % d'étrangers», a dit le ministre.

«En 1978, Pierre Werner et Charles-Ferdinand Nothomb imaginaient déjà des solutions pour la formation. A l'époque, il y avait autour de 18.000 frontaliers au Luxembourg et les gens disaient déjà que c'était énorme! Nous en sommes à plus de dix fois plus!»

Outre les 120 millions d'euros pour la modernisation du rail vers la France, le Luxembourg travaille aussi à des «bureaux multiples ouverts», le long de la frontière côté luxembourgeois pour ne pas avoir à trouver un cadre différent, même s'il est aussi à l'étude.

«On doit aussi utiliser les potentiels des technologies modernes», a dit le ministre en référence aux 29 jours de télétravail autorisés en France dont seront de fait exclus les 28.000 frontaliers du commerce et les 23.000 du BTP.

Signe que les discussions qui se poursuivent depuis 30 ans vont durer. Le fil rouge du Cercle Pierre Werner.

Le Cercle européen Pierre Werner Chef de l'opposition à la Chambre des députés après les élections de 1974, Pierre Werner prend la tête de la liste du parti chrétien-social aux premières élections européennes au suffrage universel en 1979. C'est au cours de la campagne que l'ex-Premier ministre luxembourgeois, proche de Jean Monnet et auteur en 1970 du rapport Werner sur une union économique et monétaire, resserre les liens avec le Belge Charles-Ferdinand Nothomb alors président du parti chrétien-social belge, au cours de meetings politiques à Arlon et Pétange. Les deux députés européens apprennent à mieux se connaître à Strasbourg et décident de lancer un cercle de réflexion «Perspectives et réalités frontalières» parce que les deux Luxembourg ont de nombreux intérêts communs à défendre. Seulement le Luxembourgeois remporte les élections législatives suivantes et le projet reste en suspens jusqu'en 1988. Depuis, il est l'occasion de débats, d'échanges et de projets communs dans tous les domaines de la vie des frontaliers des deux pays. L'asbl avait été rebaptisée Cercle européen Pierre Werner en l'honneur de son membre fondateur. Présidée par le Belge Daniel Hussin, elle parlera d'Europe sociale en novembre.

