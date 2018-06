L’investisseur et promoteur immobilier gantois Alides vient d’acheter le bâtiment pour plus de 50 millions d’euros.

Économie 2 min.

Le "Kennedy B" racheté par des Belges

L’"Espace Kennedy B" est passé sous giron belge, annonce le promoteur immobilier belge Alides dans un communiqué.

L’immeuble de bureaux de six étages (plus de 5.835 mètres carrés) est situé au Kirchberg, un district d’affaires. "Il y a même une liste d’attente d’entreprises qui veulent y louer un bureau", assure Alides, le troisième plus grand investisseur privé en immobilier de Belgique, qui réalise ainsi son deuxième gros achat international en 18 mois.

"Cet achat rentre complètement dans notre stratégie de croissance: investir dans des endroits clés ayant un potentiel sur le long terme. Dans cette optique, notre regard se tourne de plus en plus vers le Luxembourg.” analyse Sophie Maes, director d'Alides Lux. “Nous avons aujourd’hui déjà plus de cinq entreprises qui attendent de pouvoir louer un bureau à cet endroit. Les acteurs veulent vraiment y être installés, notamment parce que de tels endroits qualitatifs attirent les profils intéressants, ce qui n’est pas sans importance en pleine guerre des talents.”

Des plus-values trop limitées à Bruxelles

En mars 2017, Alides a acheté, avec un partenaire d’investissement, les anciens chantiers navals ‘Imperial Shipyards’ à Gdansk en Pologne.

"De plus en plus d’investisseurs belges sont forcés de partir avec leur capital vers l’étranger. Les rendements à Bruxelles sont sous tension, et les risques augmentent. Le Grand-Duché de Luxembourg attire de plus en plus l’attention”, indique Rikkert Leeman, director d’Alides Lux SARL.

Sur le marché de la location professionnelle à Bruxelles, l'inoccupation s’élève pour l’instant à 9%. Au Luxembourg, la moyenne est de 3,9%. Le niveau des prix payés est également plus élevé. Pour les meilleurs endroits, ou ‘prime rent’, on paie entre 500 et 600 euros par mètre carré, par an. Dans un quartier comparable à Bruxelles, le ‘prime rent’ culmine plutôt à 250 - 300 euros, avec des frais qui continuent à augmenter.

De plus, la valeur d’un bâtiment au Kirchberg augmente pour l’instant chaque année de 5 pourcents, indique encore le communiqué. "A Bruxelles la plus-value envisageable reste limitée."

“Le climat économique et financier à Bruxelles prend du retard par rapport à un pays comme le Grand-Duché de Luxembourg. Le grand gagnant du Brexit n’est pour l’instant pas Bruxelles, mais le Luxembourg. Surtout grâce à sa flexibilité. Bruxelles a un problème de compétitivité, chose sur laquelle nous devons d’urgence travailler.” selon M. Leeman.





Alides fait partie du Groupe Maes - qui est entre les mains de la famille Maes depuis 125 ans - et est le troisième plus gros investisseur en immobilier privé de notre pays. Les bâtiments du Hilton Garden Inn et du Novotel à Bruxelles, notamment, appartiennent à leur portefeuille. Alides dispose, avant l'achat de l'Espace Kennedy B, au total d’un portefeuille d’une valeur de presque 400 millions d’euros et de capitaux propres de plus de 210 millions d’euros. Les activités d'Alides sont structurées autour de cinq types d'actifs: bureaux, immobilier résidentiel, immobilier industriel, hôtels et immobilier dans le secteur santé.



