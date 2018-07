Le groupe POST reste le premier employeur du pays

Le Statec a communiqué ce jeudi la liste des principaux employeurs du Luxembourg. Sans surprise, c'est le groupe POST qui maintient sa place de leader pour la troisième année consécutive.

Sophie WIESSLER Le Statec a communiqué ce jeudi la liste des principaux employeurs du Luxembourg. Sans surprise, c'est le groupe POST qui maintient sa place de leader pour la troisième année consécutive.

Cette liste est établie sur base d’une enquête annuelle non obligatoire auprès des entreprises et des groupes d’entreprises situés sur le territoire luxembourgeois et occupant au moins 90 personnes au 1er janvier 2018.

Ventilée selon la taille respectivement la branche d’activité économique, elle couvre les activités de l’industrie, de la construction, du commerce et de la plupart des activités de services.

Avec 4.480 personnes, POST reste en tête et devance de peu les CFL, qui ont, eux, un effectif de 4.260 employés, beaucoup plus élevé qu'au 1er janvier 2017 où ils atteignaient la 4ème place de ce classement.

Cactus et Arcelor Mittal viennent compléter ce tableau avec également tout deux plus de 4.000 employés embauchés.

