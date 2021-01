Le groupe Losch doit prendre un nouveau virage

Après 25 ans au sein du distributeur de véhicules le plus important du Luxembourg, Damon Damiani cède sa place de CEO à Thierry Beffort. Une transition qui se fait à un moment charnière pour l'industrie, entre évolution du statut de la voiture et impact de la mobilité douce. Interview.

Après 25 ans au sein du distributeur de véhicules le plus important du Luxembourg, Damon Damiani cède sa place de CEO à Thierry Beffort. Une transition qui se fait à un moment charnière pour l'industrie, entre évolution du statut de la voiture et impact de la mobilité douce. Interview.

(pj avec Thomas Klein) - Alors que débute ce lundi l'édition 2021 de l'Autofestival, les interrogations sont grandes quant à l'évolution du secteur automobile. Dans cette situation difficile, Thierry Beffort succède à Damon Damiani au volant du «poids-lourd du secteur» auto du Grand-Duché: le groupe Losch. Soit 23 concessionnaires et près de 1.300 employés.

Thierry Beffort, 2020 a vu le nombre d'immatriculations de voitures neuves au Luxembourg reculer fortement (- 18% par rapport à 2019). Comment voyez-vous la situation?

T.B. : «Bien sûr, l'an dernier a été très difficile. Nous avons dû réagir et réduire les coûts ; certains de nos employés ont été en chômage partiel pendant la première phase de lockdown. Mais nous avons finalement réussi à rattraper notre retard au cours du second semestre et à clôturer l'année avec un bénéfice et même à gagner 1,3% de part de marché. Losch pèse 29,8% des ventes autos neuves au Grand-Duché. Mais, par rapport à d'autres années, il nous manque environ 1.500 véhicules dans nos carnets de commande.

Y a-t-il des segments qui s'en sortent mieux?

T.B. : «Nous avons constaté que le segment haut de gamme (Bentley, Lamborghini ou Porsche) était très stable. Ensuite, nous avons également vu un nombre record côté Skoda et les véhicules commerciaux.

Damon Damiani, vous quittez le groupe Losch après 25 années de service (tout en restant consultant). Quel conseil avez-vous donné à votre successeur?

D.D. : «En quarante de pratique, je n'ai rien vécu de comparable mais mon conseil ne porte pas sur l'activité opérationnelle. J'apporterai plutôt mon soutien aux nouveaux secteurs d'activité que nous développons, notamment l'immobilier, Losch Business Solutions ou notre start-up Cube4T8, avec laquelle nous nous attaquons aux nouvelles formes de mobilité. Ce sera une opportunité pour le groupe de construire de nouveaux projets dans les domaines de la numérisation, de la conduite autonome et des services à la mobilité et, donc, de développer des domaines commerciaux rentables à un moment donné.

Comment pourraient évoluer les exigences de mobilité?

D.D. : «Nous constatons déjà que certaines parties de la population souhaitent toujours disposer d'un véhicule sans pour autant en être propriétaire. Chez les jeunes notamment, l'importance de la voiture comme symbole de statut social est en déclin.



Les clients qui sont habitués à des contrats comme Netflix ne voudront pas nécessairement acheter une voiture, préférant payer leur mobilité en tant que service. La mobilité électrique, les transports publics en ville ou la conduite autonome vont également changer la façon dont nous utilisons les véhicules. Nous devons nous préparer à cela.

Sur quels projets spécifiques travaillez-vous dans ce domaine ?

D.D. : «Pour cet Autofestival 2021, nous lancons notre plate-forme de services SWIO pour les clients désireux d'acheter une voiture électronique. Nous avons remarqué que les gens ont acheté un véhicule électronique dans le passé, mais qu'ils connaissaient peu les infrastructures disponibles telles que les stations de recharge, etc. Avec SWIO, nous proposons désormais un «package complet sans souci» qui comprend matériel, installation, gestion avec le fournisseur d'électricité et tout ce qui va avec.

De plus, en raison des règles sanitaires imposées par l'épidémie covid, nous avons complètement numérisé nos showrooms. Le client peut se promener, en ligne, dans la salle d'exposition ; voir quels véhicules s'y trouvent, les regarder du dehors comme de l'intérieur.

Nous préparons également un partenariat dans le domaine de la mobilité en tant que service et proposons un service appelé Fog-it pour la désinfection de l'intérieur des véhicules, des bus ou des bureaux.

La vente de voitures va-t-elle aussi devenir plus numérique avec la crise ?

T.B.: «Le processus qui a commencé avant le covid. Auparavant, les clients venaient plusieurs fois au showroom, regardaient la voiture, avaient beaucoup de discussions avec le vendeur et finissaient par acheter. Aujourd'hui, les gens ne viennent en moyenne qu'une fois et demie avant de prendre leur décision. Ils ont toutes les possibilités de s'informer via des sites ou des configurateurs internet. L'expérience actuelle renforce ce point.

Le Luxembourg veut réduire ses émissions de CO2 de 55 % d'ici 2030, notamment via la nouvelle taxe CO2. Comment cela va-t-il impacter votre entreprise

T.B.: «Ce sera certainement un grand problème pour ces prochaines années. En 2020, pour notre groupe, 11,4% des véhicules nouvellement immatriculés étaient des voitures électriques. Mais les moteurs à combustion interne sont aussi devenus beaucoup plus efficaces ces dernières années, moins polluants. Mais si la transition vers la mobilité électrique doit réussir, nous avons besoin d'un soutien supplémentaire de la part du gouvernement. Par exemple, il est absolument essentiel que les primes soient maintenues en 2021 et que des travaux supplémentaires soient effectués sur l'infrastructure. Y compris dans les sociétés.

En interne, nous devons former nos employés à l'électro-mobilité, à la place de l'ingénieur mécatronique typique. Nous voulons mettre en place un centre de compétence dans ce domaine au sein de notre entreprise, de la réparation au recyclage des batteries. Cela entraînera des coûts élevés dans le futur.»

