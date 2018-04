2018/2017 s’est avéré être une année exceptionnelle pour Cargolux Airlines. Le bénéfice net après impôts pour 2017 s’élève à US$ 122.3 millions (contre 5.5 millions en 2016) et le total de tonnes-kilomètres de fret transporté a augmenté de 12.3%.

Le Groupe Cargolux enregistre la meilleure année de son histoire

Par conséquent, le taux de remplissage s’est donc accru de 70.1% au cours de l’année. Pour la première fois de son histoire, le Groupe Cargolux a dépassé le million de tonnes chargeables transportées. La part de marché globale de la compagnie aérienne a également augmenté atteignant les 4% en 2017 et elle est classée 6ème plus grande compagnie aérienne en termes de services de fret régulier.

La demande du marché est restée forte tout au long de l’année 2017, ce qui a permis à Cargolux d’enregistrer un record de 131,212 heures de vol, une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente. L’exploitation de la flotte était elle aussi très soutenue avec une utilisation journalière moyenne dépassant les 15 heures.

“Les excellents résultats de 2017 sont le reflet du dévouement, de la passion, et de l’engagement des employés de Cargolux pour faire de cette année une réussite à tous les niveaux“, dit Richard Forson, Président-Directeur Général de Cargolux. “Nos employés sont au cœur de la réussite de Cargolux et s’efforcent de tout mettre en œuvre pour que les besoins de nos clients soient satisfaits et de s’assurer de la pérennité de notre entreprise. Je tiendrais, par la même occasion, à remercier nos fidèles clients pour leur soutien“.

En 2017, Cargolux est entrée dans une période de transformation, avec le lancement de sa stratégie 2025 qui a pour but d’assurer que l’entreprise reste viable et compétente tout en demeurant un prestataire de services de qualité compétitif pour ses clients. Ce projet comprend une procédure d’évaluation exhaustive de tous les procédés opérationnels, des évolutions technologiques et diverses innovations afin de faciliter les contacts client, développer de nouveaux produits et assurer le bien-être de ses employés.

Faits saillants de 2017

Cargolux continue d’approfondir ses fortes relations commerciales avec la Chine, particulièrement dans le hub de Zhengzhou. Cargolux a transporté pas moins de 251,000 tonnes de fret depuis et vers la Chine, dont 147,000 uniquement pour Zhengzhou s’établissant ainsi comme la plus importante compagnie de fret aérien dans ce hub. Selon la saison, la compagnie aérienne opère entre 19 et 25 vols par semaine vers la Chine continentale. Lors d’une visite d’Etat du Premier Ministre Xavier Bettel en juin 2017, plusieurs protocoles d’accord ont été signés par les deux gouvernements dans le but d’étendre la coopération commerciale entre les deux pays.

En 2017, Cargolux et Emirates SkyCargo ont entamé une collaboration inédite, une première entre une compagnie aérienne classique et un transporteur de fret aérien. Un nombre de clauses ont été convenues, dont un accord de partage de capacité sur certaines destinations, une nouvelle ligne de fret entre Luxembourg et Dubaï opérée par Emirates SkyCargo en plus des 3 liaisons hebdomadaires assurées par Cargolux, améliorant ainsi la connectivité entre les deux hubs. Cette coopération permet à Cargolux d’avoir accès au réseau mondial d’Emirates SkyCargo, augmentant ainsi l’offre de destinations pour ses clients.

Afin de proposer un service sur mesure, axé sur les besoins spécifiques de ses clients, Cargolux cherche continuellement à étendre son réseau international. En 2017, deux destinations ont été ajoutées en Afrique, Douala au Cameroun et Lubumbashi en République Démocratique du Congo. Avec l’intégration de ces vols hebdomadaires, le nombre de destinations africaines s’élève à 14. Depuis juillet 2017, la compagnie aérienne propose aussi quatre liaisons par semaine entre l’Europe et Quito en Equateur, en plus des vols à destination de Curitiba, Viracopos et Mexico.

Propre, écologique et socialement responsable

Cargolux est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies et continue à s’engager pour appliquer ces principes dans le cadre de ses opérations. Avec la mise en place de son Programme d’Engagement envers les Parties Prenantes (Stakeholder Engagement Program), la compagnie aérienne a choisi de se concentrer sur 14 des 17 principes de base des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (Sustainable Development Goals) dont le but est de promouvoir une entreprise durable pour la compagnie et les parties prenantes, ainsi que pour l’environnement. En plus de s’assurer que les conditions de travail soient appropriées et adaptées aux besoins de tous les employés, Cargolux s’engage aussi à réduire ses nuisances sonores et ses émissions de CO2 conformément à sa philosophie « lean and green ».

Des mesures concrètes ont été mises en place pour limiter les effets néfastes des opérations de Cargolux sur les communautés autour de sa base principale à l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur l’environnement. Les opérations de vol ont été modifiées pour réduire les nuisances sonores et l’émission de CO2 et la compagnie cherche aussi à établir un environnement professionnel 100% digital en éliminant totalement le papier. En tant que transporteur de fret aérien, Cargolux est consciente de son impact sur l’environnement et s’engage donc à réduire encore son empreinte carbone. En 2017, la compagnie a déjà diminué son empreinte de 2.2%, bien au-delà de l’objectif IATA de 1.5% de réduction par an jusqu’à 2020.

