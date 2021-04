Le Luxembourg est l'un des trois pays européens où les ventes de vins portugais ont le plus diminué au cours des premiers mois de 2021.

Le Grand-Duché boude les vins portugais

(pj avec Ana TOMAS) Alors que cafés et restaurants luxembourgeois viennent de reprendre leur activité après une ''pause" de plus de cent jours, un constat s'impose : le Luxembourg a bien moins consommé (et donc importé) de vins produits dans les vignobles de la vallée du Douro ou de l'Alentejo. Une baisse d'achats de bouteilles portugaises qui va à contre-courant de la tendance européenne au cours du premier trimestre 2021.

Ainsi, ViniPortugal constate que sur les mois de janvier et février derniers, les ventes de vins ont atteint 121 millions d'euros, soit une hausse de 2,96 % par rapport à la même période de 2020. Mais le Luxembourg, lui, a nettement moins passé commande et enregistre la deuxième chute la plus forte de toute l'UE, avec un marché en régression de 7,22% (2,10 millions d'euros). Seule l'Espagne s'est montrée encore plus frileuse dans ses importations de Quinta do Vallado ou Herdade do Rocim (-19,36%).

La France reste un débouché majeur

Par contre, les caves portugaises ont pu compter sur le marché des pays scandinaves pour assurer leur niveau de distribution. Ainsi, en ce début d'année, la Finlande a été le principal moteur de la hausse des importations de vins portugais sur le marché européen avec une augmentation de 69,55% (2,26 millions d'euros) par rapport à l'année précédente. Suivent au palmarès des Etats ayant goûté aux vins des environs de Lisbonne ou Porto : la Pologne (4,27 millions d'euros), la Suède (4,91 millions d'euros) ou le Danemark.

A l'échelle mondiale, les cinq marchés les plus performants sont la France, avec 16,67 millions d'euros d'importations de vins portugais, les États-Unis d'Amérique (13,25 millions d'euros), le Brésil (9,34 millions d'euros), l'Allemagne (7,65 millions d'euros) ou encore le Canada avec 7,60 millions d'euros.

