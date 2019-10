Son altesse royale le Grand-Duc était l'invité de l'usine Ujet. Après avoir écouté sagement les explications techniques et économiques, devinez ce qu'il a fait…

Le Grand-Duc chevauche son premier e-scooter

Son altesse royale le Grand-Duc était l'invité de l'usine Ujet. Après avoir écouté sagement les explications techniques et économiques, devinez ce qu'il a fait…

Ujet est un pari technologique et économique. Créer de toutes pièces un scooter électrique haut de gamme, performant et au design inédit. L'idée a germé voilà quatre ans, et depuis le projet s'est mué en une usine installée à Fœtz où 70 salariés produisent chaque mois une centaine de modèles.

Ce lundi, un visiteur inédit s'est présenté à la porte de l'entreprise, en la personne du grand-duc Henri. Et ne croyez pas qu'à 64 ans, il ait résisté longtemps à l'idée de partir faire un tour sur le seul deux-roues produit au Grand-Duché. A peine, le CEO Kiril Nifontov avait-il terminé ses explications que son altesse a accepté de chausser un casque et de partir essayer l'engin.

Photo: Ujet

Mieux, le Grand-Duc a accepté de faire une course avec l'un des ingénieurs de la maison. L'histoire ne dit pas qui a gagné, mais sans doute le protocole a-t-il voulu que la tête couronnée l'emporte.

Plus sérieusement, durant la visite, il a été question de l'avenir de Ujet. Si son premier modèle, le Ujet-One, commence à être commercialisé, l'entreprise s'est fixé deux axes de développement. Comme le confie Thierry Montange, directeur marketing, le savoir-faire, l'inventivité et la qualité des travaux de l'équipe ont été repérés à l'international.

La flotte mobile

«Et plusieurs sociétés sont intéressées soit par reprendre certains de nos brevets et licences; soit nous confier des développements technologiques de leurs produits (sur le poids, la batterie, etc); soit s'intéressent à notre capacité à produire pour elles des petites séries d'e-engins», explique Thierry Montange.

L'autre piste commerciale se concentre sur les entreprises, collectivités, ministères nationaux ou étrangers prêts à intégrer des e-scooters dans leur flotte mobile. Pas un mot sur un éventuel achat au nom de la Cour grand-ducale?