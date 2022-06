La croissance économique du Luxembourg devrait rester positive, bien qu'à un rythme plus lent d’environ 2% en 2022 et 2023, selon le FMI

Yuriko Backes ravie

Le FMI félicite le Luxembourg pour sa résilience financière

La croissance économique du Luxembourg devrait rester positive, bien qu'à un rythme plus lent d’environ 2% en 2022 et 2023, selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) vient de publier son rapport final suite à sa mission au Luxembourg en mars 2022 dans le cadre des consultations annuelles de l’institution au titre de l’Article IV. Dans ce rapport, le FMI dresse un bilan globalement positif de la situation économique et budgétaire du pays après deux années marquées par la pandémie de COVID-19, tout en soulignant les risques découlant de la guerre en Ukraine.

Yuriko Backes, ministre des Finances, commente: « J’étais ravie de pouvoir accueillir les équipes du FMI au Luxembourg au mois de mars pour les premiers échanges en présentiel en deux ans. » Yuriko Backes continue : « Je constate avec satisfaction les conclusions favorables contenues dans ce nouveau rapport au sujet de l’évolution économique du Luxembourg pendant la pandémie. » Le rapport relève plus spécifiquement le soutien résolu du gouvernement aux ménages et aux entreprises tout au long de la crise sanitaire.

Le FMI confirme par ailleurs la résilience du secteur financier luxembourgeois, qui a contribué au redressement rapide du pays après la pandémie, et qui continue d'afficher de solides marges de capital et de liquidité.

Grâce à des fondamentaux stables, la croissance économique du Luxembourg devrait rester positive, bien qu'à un rythme plus lent d’environ 2% en 2022 et 2023, selon le FMI. Comme dans d'autres pays, la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et les pressions inflationnistes qui en résultent ont commencé à peser sur la confiance économique. Couplés aux pénuries potentielles de main-d'œuvre et aux goulots d'étranglement persistants dans la chaîne d'approvisionnement, ces facteurs pourraient freiner les perspectives de croissance du pays à court terme, avertit le FMI.

Des mesures applaudies

Dans ce contexte, l'institution basée à Washington salue les paquets de soutien du gouvernement (« Energiedësch », « Solidaritéitspak ») contenant des mesures temporaires pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et soutenir les entreprises les plus touchées. À ce sujet, le FMI écrit : « Les mesures des autorités visant à soutenir les ménages et les entreprises concernées et à promouvoir la transition verte ainsi que la décision tripartite de limiter l'indexation automatique des salaires à une fois par an pour 2022-2023 sont les bienvenues ». Le FMI recommande par ailleurs une normalisation progressive de la politique budgétaire, une fois les effets de la guerre dissipés.

Conformément aux priorités politiques de longue date du gouvernement, le FMI recommande en outre de continuer à relever les défis structurels, tels que le logement ainsi que la transition écologique et numérique.

Les mesures visant à accroître l'offre de logements sociaux et abordables, ainsi que les projets du gouvernement de taxer les terrains non utilisés et les logements vacants, sont salués dans le rapport. Elles devraient être intégrées dans une approche multidimensionnelle. En ce qui concerne le programme très ambitieux du gouvernement sur le climat, le FMI souligne le leadership du Luxembourg en matière de finances durables. Étant donné que l'accélération de la numérisation et de l'automatisation pendant la pandémie pourrait avoir des effets néfastes sur certains travailleurs, le FMI note également l'importance accordée par le gouvernement à la requalification et au perfectionnement des compétences (reskilling/upskilling) ainsi qu'à l'investissement dans l'éducation numérique.

