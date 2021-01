Jamais depuis 2003 LuxAirport n'avait enregistré des chiffres de fréquentation autant au ras des pâquerettes. Car, covid oblige, la foule ne s'est guère pressée à l'enregistrement ou à l'arrivée.

Économie 2 min.

Le Findel perd trois millions de passagers en un an

Patrick JACQUEMOT

Du jamais-vu depuis 17 ans. Après une année 2019 de tous les records, l'aéroport luxembourgeois ne s'attendait certainement pas à pareille douche froide. De 4,4 millions de passagers, voilà la fréquentation officielle de LuxAirport en piqué jusqu'à 1,4 million de voyageurs seulement. Une dégringolade de -68% dont l'unique explication tient en un mot : coronavirus.

Ainsi, à l'instar du bilan 2020 de la compagnie aérienne Luxair, l'aéroport a-t-il vu son flux de passagers sombrer. «Même si l'infrastructure n'a jamais fermé», note la direction. Seulement, pouvait-il en être autrement au terme d'une année qui successivement aura vu le trafic aérien régulier stopper de mars à mai, certains Etats ensuite restreindre les autorisations d’atterrissage sur le sol ou interdire les passagers en provenance du Grand-Duché?

Seulement, en restant opérationnel 365 jours/365 (compris au cœur de la pandémie), le Findel aura joué un rôle sanitaire essentiel. Que ce soit pour le transfert de malades du covid, mais aussi l'arrivée des avions transportant masques et matériels médicaux indispensables pour contrecarrer l'épidémie. Ainsi, pour le fret, 2020 n'aura pas été une mauvaise année avec 947.000 tonnes de marchandises transitant par la plateforme aérienne luxembourgeoise. Pas un record certes, mais un tonnage en progression de +6% sur un an.

Sans contact

Et même si 2021 débute avec de nouveaux impératifs sanitaires pour les voyageurs, LuxAirport entend mettre tous les atouts dans son jeu pour attirer à nouveau les amateurs de voyages d'affaires ou tourisme. A commencer par le caractère «safe» de ses installations. Elle en avait fait la démonstration, déjà, au printemps, mais rien de tel qu'une piqûre de rappel. «En septembre, LuxAirport a obtenu la certification sanitaire AHA du conseil international des aéroports».

Sans oublier la plateforme de pré-réservation de son emplacement qui permet de louer une place pour son véhicule et régler la facture sans plus avoir à toucher d'appareil une fois sur place. Un détail qui compte alors que le virus circule toujours bien plus que les avions.

