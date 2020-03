La compagnie aérienne britannique a cessé jeudi ses activités après avoir déjà échappé à la faillite plusieurs fois depuis un an, l'épidémie de coronavirus qui a fait chuter le trafic aérien mondial lui ayant porté un coup fatal.

Le Findel directement impacté par la fin de Flybe

(Jmh avec AFP) - «Tous les avions sont cloués au sol et l'activité au Royaume-Uni a cessé avec effet immédiat», a annoncé Flybe, appelant ses clients à ne pas se rendre à l'aéroport, dans l'impossibilité de leur trouver un vol alternatif. Celle qui était la plus grande compagnie régionale européenne avait déjà échappé à la banqueroute mi-janvier grâce à un coup de pouce fiscal du gouvernement de Boris Johnson, qui avait accepté le report de versements d'impôts, et après un autre sauvetage l'an dernier par le consortium Connect Airways.

«Nous sommes profondément déçus que Flybe n'ait pas réussi à trouver une base stable pour continuer ses opérations et avons par conséquent déposé le bilan», a commenté un porte-parole de Virgin Atlantic, l'un des investisseurs du consortium, aux côtés des fonds Stobart et Cyrus. «L'impact du (virus) covid-19 sur l'activité de Flybe fait que le consortium ne peut plus s'engager à poursuivre son soutien financier», ajoute-t-il dans un communiqué. Dans un communiqué séparé, Stobart souligne avoir injecté plus de 135 millions de livres (156 millions d'euros) ces 14 derniers mois.

#Flybe, owned by Virgin Atlantic, logistics company Stobart and multi-billion dollar US hedge fund Cyrus Capital. https://t.co/fzJTl39VJ4 — Graeme (@Clantastic) March 5, 2020

Des administrateurs du cabinet comptable EY ont été désignés. La compagnie qui employait quelque 2.400 personnes et dont le siège se situait à Exeter (sud-ouest de l'Angleterre) transportait environ huit millions de passagers par an vers 170 destinations européennes. Parmi ces dernières, le Findel où Flybe assurait jusqu'à six connexions vers Manchester, après avoir arrêté de desservir Birmingham. Tous les vols planifiés entre Luxembourg et Manchester ont donc été annulés.

C'est la dernière faillite retentissante en date dans le secteur des transports britanniques, après celles de la compagnie Monarch en 2017 et du voyagiste Thomas Cook en 2019. «La vaste majorité des liaisons assurées par Flybe sont desservies par d'autres moyens de transport, et nous avons demandé aux opérateurs de bus et de train d'accepter les billets Flybe et aux autres compagnies aériennes de proposer des tarifs réduits», a affirmé un porte-parole de Downing Street.

The Flybe news is heart breaking. It's not just Flybe jobs lost either... many regional airports will struggle to stay open now #Flybe pic.twitter.com/nROHBtMXoJ — Luke (@HuddersLuke) March 4, 2020