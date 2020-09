Après que communes et particuliers ont participé à l'enquête commodo/incommodo sur la possible implantation de l'usine de yaourts grecs à Bettembourg, la ministre de l'Environnement reprend la main.

Le dossier Fage sur le bureau de Carole Dieschbourg

Patrick JACQUEMOT Après que communes et particuliers ont participé à l'enquête commodo/incommodo sur la possible implantation de l'usine de yaourts grecs à Bettembourg, la ministre de l'Environnement reprend la main.

A titre personnel et politique, l'avis de Carole Dieschbourg (Déi Gréng) sur la possible venue de Fage sur la Zone Wolser est connu. Il tient en un mot : «problématique». Sauf que maintenant, c'est à la ministre de l'Environnement qu'elle est de prendre position. Et l'écologiste l'assure : «Le dossier de l'industriel va maintenant être traité en toute impartialité, dans le cadre légal». Et la ministre de rappeler que «de toute façon, la décision d'implantation de la fabrique de yaourts grecs ne se fera pas ici».

La citoyenne Dieschbourg reste plus que réservée sur le projet. A l'image de la commune de Bettembourg ou du Syndicat intercommunal en charge de l'Alzette qui n'ont pas hésité à faire part de leur opposition, courant août, durant l'enquête commodo-incommodo. «Il y a ce problème de besoin d'eau potable énorme nécessaire pour la production annuelle de 80 tonnes de yaourts. Cela pourrait impacter durement la ressource locale», rappelle la militante. Tout comme ce doute sur les capacités de la rivière voisine des installations à supporter les rejets importants d'eau qui sortiront de l'usine. «Même traitées et selon des qualités environnementales approuvées, cela représente 1/7ème d'eau en plus dans le cours de la rivière, de quoi bouleverser le milieu.»

Mais à ce stade, ce n'est pas à l'ancienne élue d'Echternach de prendre position, mais bien à son administration ministérielle de relever les éventuels points d'amélioration du dossier Fage. «Tout comme l'Inspection du Travail, sous la responsabilité du ministre du Travail aura son mot à dire, relève Carole Dieschbourg. De notre côté, nous allons vérifier toutes les pièces fournies par l'investisseur, analyser les remarques exprimées et déterminer les conditions de faisabilité en fonction de la législation du Luxembourg».

Combien de temps pour cela? Le délai n'est pas déterminé, mais la jurisprudence veut que 45 jours d'analyses soit estimé comme un temps nécessaire. Cela donne donc un avis à venir d'ici la mi-novembre.

«Mais en déposant cet avis, cela ne donnera ni autorisation à Fage de s'installer, ni refus catégorique de cette venue.» Il y a encore bien d'autres autorisations que la mienne à obtenir pour l'agro-industriel international qui a fait part de son intention de s'implanter au Luxembourg en 2016 déjà... Et qui a déjà misé 30 millions d'euros dans l'acquisition du terrain qui devrait accueillir les bâtiments, entre Dudelange et Bettembourg.

Franz Fayot apporte ses précisions Franz Fayot n'a pas seulement hérité du fauteuil de son prédécesseur au poste de ministre de l'Economie. D'Etienne Schneider, le socialiste a aussi reçu quelques dossiers brûlants, comme celui de Fage. Dernièrement, au micro de RTL, Franz Fayot n'a pas hésité à mettre les points sur les I. - Oui, il comprend les préoccupations des populations exprimées officiellement ou non, autour de ce projet.

- Non, l'Etat ne versera rien pour payer l'étude d'impact environnemental que doit fournir Fage. Et le ministre de l'Economie de reconnaître que si pareille demande d'implantation arrivait aujourd'hui sur son bureau, il la considérerait certainement d'une autre façon que l'accueil fait il y a quatre ans à l'investisseur.

- Oui, l'Etat pourrait financer la liaison permettant aux eaux sales de l'usine de yaourts de rejoindre l'Alzette, voisine à 1 km des bassins d'épuration sur lesquels l'industriels devra veiller. Les fonds publics servent à ce type d'investissement sur d'autres zones industrielles, pas de raison que la zone Wolser puisse échapper à cette aide.

- Oui, la Cour des comptes enquête actuellement sur les conditions de cession des 30 hectares de la Zone Wolser sur laquelle l'usine de yaourts souhaite se bâtir.

