A la lecture du budget prévisionnel 2020, Serge Allegrezza encourage le gouvernement à investir davantage en profitant d'un contexte favorable. Tout comme il recommande plus de financement pour les dépenses sociales.

Le directeur du Statec pousse l'Etat à la dépense

(ER) - Après la Chambre des salariés qui regrette que l'Etat n'affecte pas plus de moyens à la lutte contre la pauvreté et soit frileux en matière d'investissements pour 2020, c'est le directeur du Statec, Serge Allegrezza qui est sorti du bois. Sur la radio 100.7, Serge Allegrezza estime que l'Etat doit emprunter davantage et profiter des taux négatifs afin d'assurer le financement des réformes et d'assumer les mesures sociales.

«De nouveaux emprunts permettraient de disposer d'une marge de manœuvre nécessaire pour financer la réforme fiscale et d'autres investissements», souligne ce connaisseur de l'état du pays.

Selon Serge Allegrezza, le pays doit profiter davantage d'un contexte globalement favorable comme la croissance (+2,4% de PIB prévu l'an prochain), la productivité et les recettes fiscales à la hausse ou encore le respect des critères budgétaires fixés par l'Union européenne.

Deux avis contraires

Une vision de la situation qui tranche fortement avec d'autres avis déjà émis. A commencer par celui du CNFP. Le Conseil national des finances publiques demandant notamment plus de clarté sur l'impact de certaines dépenses attendues l'an prochain.

Mais l'avis du directeur du Statec tranche aussi avec l'opinion de la Chambre de commerce qui, en fin de semaine dernière, recommandait au gouvernement de rester sur ses gardes dans le suivi de son budget 2020. Un budget annoncé par le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP), à hauteur de 20 milliards d'euros.