L'entreprise de Wiltz fait l'objet de 41 millions d'euros d'investissements, cela afin de renforcer sa production de feuilles de cuivre. Un élément indispensable dans les circuits imprimés électroniques dont ceux employés pour la 5G.

Le cuivre de Circuit Foil promis à un avenir doré

Fabienne Bozet n'est pas du genre vantarde. Mais quand cette directrice générale dit : «Je suis à 95% certaine que Circuit Foil fait partie de votre quotidien», il faut la croire. En effet, les feuilles de cuivre haute performance produites par l'usine luxembourgeoise qu'elle dirige se retrouvent aussi bien dans le circuit imprimé de votre carte bancaire que dans votre ordinateur quand ce n'est pas dans l'électronique de bord de votre voiture. «Le site de Wiltz consacre même une partie de sa production (5%) pour alimenter en cuivre les batteries de certains véhicules électriques». Et là, les clients ont pour nom Porsche ou Audi....

Autant de marchés qui vont continuer à rester porteurs, mais rien en comparaison du développement de la technologie 5G. Et pour y répondre il faudra encore et encore plus de feuilles de cuivre. «C'est en effet grâce à ce composant que circulent les données, ces fameuses datas toujours plus importantes en volume et dont il faut assurer un traitement toujours plus rapide», explique Fabienne Bozet. Résultat : les 12.000 tonnes sortant des ateliers de Circuit Foil ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. La capacité de production du site va devoir grimper de 30% d'ici 2025.

"On estime que le trafic de datas mondial explosera de 30% d'ici 2024 et cela en se reposant sur le développement de la 5G. Il faudra que Circuit Foil réponde présent", soutient Fabienne Bozet. Photo : DR

Dernièrement, le fonds d'investissement sud-coréen qui possède Circuit Foil (Solus Advanced Materials) a confirmé l'objectif des 15.000 tonnes de cuivre made in Luxembourg. «Depuis 2020, nous avons donc commencé notre extension. 2.000 m2 d'ateliers en plus qui s'accompagneront du recrutement d'une vingtaine de nouveaux collaborateurs. Portant les effectifs de Wiltz à environ 350 salariés. «Mais les premières machines devraient être en ordre de marche pour la mi-décembre, pour un investissement de 41 millions d'euros sur deux ans», planifie la CEO.

Particularité de Circuit Foil : 100% de sa production file à l'exportation. Aucun client luxembourgeois. Mais l'usine peut être confiante dans son avenir européen. Car même si le Vieux Continent ne représente qu'un quart de ses commandes, l'entreprise a l'avantage d'être installée au milieu des gros producteurs automobiles européens. Peugeot, Renault, VW, BMW et d'autres en développant les véhicules électriques ou en misant sur des gammes de plus en plus connectées auront forcément besoin de circuits électroniques... «et donc de nos feuilles dont le profil améliore la vitesse de traitement des données.»

Solus Advanced Materials sait donc combien il est important de miser sur cette usine dont le savoir-faire permet de sortir des feuilles dont l'épaisseur peut aller de 210 microns à 0,003 mm... Et l'actionnaire sera d'autant plus conforté dans ses choix que les projets Recherche & Développement de l'entreprise vont bientôt être soutenus par le ministère de l'Economie et le List. «La technologie avance très vite autour de nous, et si nous voulons rester incontournable il faut accompagner ces développements», défend Fabienne Bozet.

Et le challenge est loin d'être mineur rien que pour suivre le secteur de la 5G dont le marché mondial qui s'élevait à 4,5 milliards d'euros l'an dernier devrait atteindre les 550 milliards d'ici 2026.

