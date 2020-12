Particuliers et promoteurs continuent de souscrire des emprunts pour finaliser des opérations d'achat ou de construction de logements. Rien qu'en octobre, 835 millions ont été octroyés.

Le crédit immobilier ne souffre pas de la crise

Patrick JACQUEMOT Particuliers et promoteurs continuent de souscrire des emprunts pour finaliser des opérations d'achat ou de construction de logements. Rien qu'en octobre, 835 millions ont été octroyés.

Et si, côté crédits immobiliers, 2020 n'avait rien d'une année maudite? Le scénario se profile ainsi au vu de la dernière publication de la Banque centrale du Luxembourg : les banques ont encore répondu à nombre de demandes d'emprunts en octobre. Quasi autant, en volume, qu'en 2019. Après 2019 année record (avec 11,17 milliards d'euros de crédits immobiliers accordés au Grand-Duché), l'année en cours se rapproche de ces montants. Ainsi, pour les seuls trois premiers trimestres, déjà 8,7 milliards d'euros de prêts immobiliers ont été acceptés. Soit autant que pour la totalité de l'année 2017, à titre de comparaison.

Le logement inquiète bien plus que le covid-19 Si les esprits restent tournés vers l'évolution de la pandémie, les électeurs sondés pour le Politmonitor de novembre 2020 gardent en tête d'autres réalités. Celles liées à l'immobilier, aux embouteillages ou aux perspectives d'avenir des futures générations.

Et octobre 2020, dernier mois étudié par la BCL, ne fait pas exception à cette 'bonne santé'. Avec, excusez du peu, 289 millions accordés à taux variable à des ménages contre 546 millions à taux fixe. Soit 866 millions en quatre semaines. De bon augure pour le secteur du bâtiment qui bénéficiera de cette manne dans les mois à venir.

Concernant les taux d'intérêt, dans les deux catégories, ils ont légèrement baissé sur le mois d'octobre. Ils s'établissent à 1,27% sur les crédits à taux fixe, et 1,35% pour le taux variable.

Une partie de l'attractivité bancaire sur ce type de crédit tient sans doute à l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier, d'une nouvelle recommandation. Plus restrictive.

Ainsi, les banques ont-elles été invitées à revoir le plafond accordable à leurs clients en matière de prêts immobiliers. Plus question de trop concéder aux particuliers, et de nouvelles barrières ont été posées en fonction de la nature de l'investisseur. Le péril étant de voir nombre de ses débiteurs ne plus pouvoir honorer leurs dettes, et mettre en péril le système bancaire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.