Face à l'augmentation plus rapide que prévu des prix, le crédit d'impôt sera versé dès le mois de juillet au lieu du mois d'août. C'est ce qu'a confirmé le ministère des Finances ce jeudi à nos confrères de Paperjam.

Le crédit d'impôt tombera dès le mois de juillet

Le crédit d'impôt énergie tombera un mois plus tôt. Au lieu d'être versé au mois d'août, il sera finalement accordé au mois de juillet. C'est ce qu'a confirmé le ministère des Finances ce jeudi à nos confrères de Paperjam.

Pourquoi une telle anticipation? L'augmentation des prix est plus rapide que prévu. Après l'indexation des salaires au mois d'avril, le Statec tablait sur une deuxième indexation pour le mois d'août. Mais finalement, selon les dernières estimations de l'institut de statistiques luxembourgeois, elle devrait tomber un mois plus tôt, soit pour début juillet.

L'OGBL se dit «conforté dans sa position»

Pour rappel, au lieu de cette deuxième indexation cette année, le gouvernement et les représentants des syndicats (excepté l'OGBL) et des employeurs ont annoncé début avril un plan de soutien qui prévoit que les salariés et les retraités recevront des crédits d'impôt mensuels d'août à mars 2023 à la place d'une indexation des salaires. Pour compenser toujours l'indexation qui devrait désormais tomber au mois de juillet, le crédit d'impôt sera donc déjà versé dès le mois de juillet.



Dans un communiqué envoyé ce jeudi, l'OGBL a réagi aux nouvelles prévisions du Statec qui a récemment annoncé une inflation de 5,8% pour 2022 contre 4,4% en février. «Ces chiffres viennent confirmer une tendance qui était déjà prévisible depuis plus d’un mois et confortent encore davantage la position de l’OGBL et sa décision lors de la dernière tripartite», écrit le syndicat. Ce dernier s'était opposé au report de la prochaine indexation des salaires à 2023 au lieu de cet été sans contreparties. Comme lors du défilé du 1er mai, l'OGBL continue de dénoncer la manipulation prévue de l'index comme «une attaque frontale sur les droits des salariés».

