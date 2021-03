En 2020, face à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place deux aides à l'investissement et la recherche. Des fonds qui ont surtout bénéficié aux PME dans leur démarche de numérisation.

Le covid booste l'innovation des entreprises

218 demandes pour 81 millions d'euros. Pendant la crise sanitaire, les entreprises se sont tournées vers l'innovation et les aides de l'Etat dédiées à la recherche et au développement. Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Economie, salue les premiers résultats de ces fonds de soutien.

Ainsi, le ministère révèle avoir distribué 20 millions d'euros dans le cadre de «l'aide pour la lutte contre le Covid». Depuis le mois d'avril, ce fonds doit encourager le développement de produits pour surmonter la crise sanitaire. A ce jour, 17 projets ont été validés par ce premier fonds de soutien à l'investissement. Parmi eux, les valves pour ventilateurs de Rotarex, les masques de Fast Diagnostics ou les réfrigérateurs de B Medical Systems.

Mais ce qui fait la fierté de Franz Fayot, c'est surtout «l'aide pour des investissements durables dans l'ère du Covid-19». En tout, 201 dossiers ont été présentés, pour un montant total de 61 millions d'euros. «Un succès considérable», selon le ministre de l'Economie. Et pour cause: ce fonds accorde une subvention en capital jusqu’à 800.000 euros par entreprise. L'Etat les aide ainsi à «convertir leur production», «investir dans la numérisation» et «améliorer leurs processus internes». «La pandémie de Corona a accéléré la numérisation de quatre ans », estime Franz Fayot. Fort de ce succès, le gouvernement a décidé de prolonger la mesure jusqu'au mois de juin.

Une aubaine pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent les trois quarts des demandes. «Cela montre la résilience et la capacité d'innovation des entreprises luxembourgeoises», considère le ministre de l'Economie. A noter que l'Etat avait déjà débloqué un budget de 300 millions pour soutenir les 35.000 PME du pays, qui souffrent particulièrement de la crise sanitaire.

Outre les petites et moyennes entreprises, Franz Fayot relève également l'effort d'innovation du secteur industriel. Que ce soit dans l'étude de nouveaux matériaux, la numérisation, ou encore l'exploration spatiale, les industries luxembourgeoises ont consacré en moyenne 2,3 millions d'euros à la recherche et au développement en 2020. En tout, le secteur représente 61% des dépenses de recherche et développement des entreprises, et y consacre un emploi sur 20, selon le ministère.

