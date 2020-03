Alors que la demande en combinaisons de protection face au virus explose, la filiale luxembourgeoise doit revoir à la hausse son planning de production. Le site de Contern fonctionne désormais 24h/24.

Le covid-19 fait tourner les chaînes chez DuPont

(pj avec TJ) Si la crise du coronavirus affecte négativement l'économie mondiale, certains industriels se frottent les mains. Il en est ainsi des producteurs de gel hydroalcoolique, de désinfectants ou de masques respiratoires par exemple. Au Grand-Duché, où un troisième cas de résident positif au coronavirus a été signalé vendredi, l'épidémie a trouvé un écho à l'usine DuPont de Nemours, à Contern. Il faut dire que c'est là qu'est produit un plastique spécifique aux tenues de protection sanitaire.

«Depuis le début de l'épidémie, nous avons effectivement remarqué une forte augmentation de la demande», reconnait Albrecht Gerland, chef de produit sur le site de production luxembourgeois. Il est vrai que, depuis 1988, l'usine est l'un des deux seuls sites de la marque dans le monde à fabriquer le matériau résistant à la déchirure et à l'eau indispensable aux tenues tant demandées désormais.

Le site de Contern emploie près de 1.200 salariés qui ont dû revoir leur rythme de travail face à la demande en Tyvek. Photo: DuPont

Si initialement, la majeure partie des combinaisons ont été destinées à la Chine, où le virus avait fait son apparition, la propagation mondiale du virus du SRAS-CoV-2 a redistribué la donne. Résultat: les pays européens sont de plus en plus demandeurs des vêtements aux vertus de bouclier sanitaire reconnues. Compris au Luxembourg où un troisième cas positif au coronavirus a été signalé, vendredi, après un séjour en Alsace.

D'ordinaire, la société américaine DuPont produit 200 millions de combinaisons de protection par an, Albrecht Gerland assure que ce chiffre sera à la hausse pour 2020. De quoi faire les affaires du site de Contern qui a décidé de travailler maintenant 7j/7 et 24h/24 pour sortir plus de quantité de plastique non tissé. Appelé Tyvek, ce matériau est très mince et léger, extrêmement résistant aux déchirures et respirant avec un aspect proche du papier.

Paul Meyers leitet das Tyvek-Werk. Photo: Guy Jallay

Le Tyvek a d'ailleurs été utilisé à Fukushima sous forme de combinaison intégrale, avec masque et surprotection de bottes, car ce matériau est adapté à un usage CBRN (chimique, biologique, radioactif et nucléaire).

À l'usine DuPont de Contern, les employés multiplient donc actuellement les heures supplémentaires. «Le virus corona signifie beaucoup de travail et d'énergie pour notre usine», témoigne son directeur Paul Meyers. Mais les quelque 1.200 employés ont su s'adapter à cet inattendu, et sont «très motivés» pour assurer la production indispensable à parer les impacts de l'infection pulmonaire notamment auprès des personnels soignants.

Le site grand-ducal, qui va faire l'objet d'un investissement de près de 350 millions d'euros, a donc choisi de considérablement baisser ses autres activités, afin de se concentrer sur la production des volumes importants de Tyvek demandés en urgence par les usines de couture du groupe DuPont de Nemours (sept en Asie, une en Roumanie et une autre au Mexique) fabriquant elles les combinaisons.