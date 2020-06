De janvier à avril 2020, le Luxembourg a diminué d'environ un tiers le total de ses exportations et de ses importations de biens commerciaux, selon le baromètre Eurostat publié ce lundi. Un effondrement général à travers l'UE, qui s'explique par les effets de la crise sanitaire mondiale.

Le covid-19 anesthésie le commerce international

Jean-François COLIN De janvier à avril 2020, le Luxembourg a diminué d'environ un tiers le total de ses exportations et de ses importations de biens commerciaux, selon le baromètre Eurostat publié ce lundi. Un effondrement général à travers l'UE, qui s'explique par les effets de la crise sanitaire mondiale.

L'impact du confinement et de la fermeture des frontières engendrés par la pandémie de coronavirus sur les échanges commerciaux de biens s'avère conséquent. Le Luxembourg en particulier a énormément trinqué lors du premier tiers de l'année 2020, avec une balance commerciale négative de -1,8 milliard d'euros pour la période allant de janvier à avril. Selon les dernières estimations publiées ce lundi par Eurostat, le total des exportations a connu une chute vertigineuse de 34% par rapport à la même période en 2019, soit le pire score parmi les 27 États membres de l'UE devant le trio France-Slovaquie-Chypre (-16%).

Dans le même temps, le Grand-Duché a connu une baisse de 29% de ses importations (et même... 65% en ne considérant que les importations hors UE), soit la plus forte diminution au sein de l'UE derrière Malte (-31%). Sur le seul mois d'avril, le Luxembourg affiche même la baisse des importations la plus marquée parmi les 27, avec un recul de 42% par rapport à avril 2019.

Même si certains pays ont mieux supporté la crise que d'autres - +6% des exportations pour l'Irlande, 0% pour le Danemark -, cette chute vertigineuse des flux commerciaux se reflète aussi à l'échelle de l'Europe. Les exportations de biens hors de l'UE affichent en avril une baisse de 28,2% par rapport à avril 2019, tandis que dans le même temps les importations ont chuté de 22,7%, dégageant un excédent de 0,2 milliard d'euros.

Parmi les principaux partenaires commerciaux de l'UE, ce sont surtout l'Inde (-19,2%) et le Royaume-Uni (-19,1%) qui ont cristallisé le recul des exportations hors de l'UE, alors que les importations en provenance de Russie (-26,9%), de Norvège (-20,5%) et du Royaume-Uni (-13,2%) ont le plus souffert de la crise.

Les transferts d'énergie au plus bas

S'agissant parallèlement des échanges commerciaux entre pays de l'Union européenne, ils se sont élevés à 175,2 milliards d'euros pour avril 2020, soit une chute vertigineuse de 32% par rapport à avril 2019. Sur l'ensemble du premier quadrimestre de 2020, le recul s'établit à -10,2%.



Considérant enfin les principaux produits concernés, il apparaît que les produits en lien avec l'énergie (-27,6%) ainsi que les machines et véhicules (-14,9%) ont le plus dégringolé dans les exportations hors de l'UE. En sens inverse, l'importation d'énergie au sein de l'UE a chuté de 26,6%.

